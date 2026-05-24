La organización Ciudadanos del Karso (CDK) advirtió que el Proyecto de la Cámara 1079 podría debilitar protecciones esenciales establecidas por la Ley 292-1999, creada para conservar el sistema kárstico de Puerto Rico y salvaguardar recursos naturales críticos como acuíferos, cuevas, sumideros, ecosistemas y hábitats de alto valor ecológico.

“El karso no es simplemente un paisaje ni un conjunto de formaciones geológicas. Es una infraestructura natural que sustenta recursos esenciales para la vida y el bienestar de Puerto Rico. Hablar del karso es hablar de agua, biodiversidad y futuro”, expresó por escrito Abel Vale Nieves, presidente de CDK.

La organización ambiental expresó preocupación ante los cambios propuestos, porque podría tener implicaciones directas sobre uno de los sistemas naturales más importantes del país, particularmente por su relación con el agua, la biodiversidad y la seguridad ambiental de comunidades en distintas regiones de Puerto Rico.

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CDK es una organización que por más de tres décadas ha impulsado esfuerzos de investigación, educación y defensa ambiental, sostuvo que cualquier intento de modificar la Ley 292 debe evaluarse con rigor científico, participación ciudadana y plena consideración de sus posibles efectos sobre los recursos naturales del país.

Entre las preocupaciones principales identificadas por la organización se encuentran cambios propuestos que podrían alterar el alcance y la aplicación de las protecciones establecidas por la Ley 292, así como posibles implicaciones para la conservación y el manejo de los recursos naturales esenciales para el país.

CDK exhortó a la ciudadanía a revisar el contenido del P.C. 1079, comunicarse con sus legisladores, expresar sus preocupaciones y solicitar vistas públicas. También invitó a compartir información sobre la importancia del sistema kárstico y su relación directa con el agua, la biodiversidad y la seguridad ambiental del país.

“Las decisiones que tomamos hoy sobre nuestros sistemas naturales tendrán consecuencias que trascenderán generaciones. La participación ciudadana es esencial para garantizar que esas decisiones se tomen con la información y el análisis que un tema como este merece”, concluyó Vale Nieves.