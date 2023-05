La Escuela Elemental Margarita Rivera de Janer, en Gurabo, cuenta con unos 369 estudiantes -desde pre-kinder hasta quinto grado del sistema de educación pública- para recibir el pan de la enseñanza en el día a día.

Y aunque los maestros se esfuerzan para gestar el crecimiento intelectual de los alumnos, incluyendo a unos 154 que pertenecen a la corriente de Educación Especial, las condiciones en las que se encuentran unos seis salones de clase a tiempo completo dejan mucho que desear y, en los días lluviosos, la cosa empeora.

Jean Pierre Martínez Rodríguez, asistente de servicios estudiantes del Preescolar de Autismo, denunció a Primera Hora que por los siete años que lleva trabajando en el plantel escolar, las aulas se encuentran con grietas en el techo y enfrentan un problema grave de filtración de agua que obliga al magisterio interrumpir el tiempo lectivo para sacar mapos y cubos y contener el gotereo excesivo provocado inicialmente por los aguaceros del país.

Según la oficina de prensa del Departamento de Educación (DE), unos 37 estudiantes son los que utilizan estos espacios afectados.

Los salones de educación especial de la Escuela Elemental Margarita Rivera de Janer enfrenta por años un problema de filtración de agua. ( Suministrada )

“Despúes del huracán María, desde el 2017 para acá, entiéndase porque el huracán se llevó el techo de esos salones, se ha agravado esto tras las lluvias que han venido, los otros temporales que nos han golpeado, cada vez que viene mal tiempo, esta línea de salones, hasta el de Educación Física Adaptada, están graves. Incluso, el área designada para cambiar pañales de estudiantes también goterea, las camillas se llenan de agua”, expuso.

“Verdaderamente, es una tarea diaria cuando las condiciones del tiempo no están óptimas, y uno pendiente a los estudiantes a que no se resbalen, secando el agua, de verdad, es un trajín. Como asistentes, queremos darle calidad de vida a ellos dentro de lo que se pueda”, puntualizó.

El tiempo lectivo en el plantel se ve interrumpido cada vez que comienza a llover, obligando a maestros y asistentes de servicios educativos suelen sacar mapos y cubos para intentar contener el gotereo excesivo. ( Suministrada )

De hecho, este expuso que, similar a varias instituciones educativas del país, la escuela también afronta un problema de columnas cortas, situación de diseño que fue muy popular en las infraestructuras del país en la década de los 50, pero que hoy día levantan preocupación ante su falta de resistencia a terremotos, principalmente tras los sismos que afectaron parte de la isla en enero de 2020.

“Sé que hay en algunas escuelas en Gurabo se han ido trabajado esta situación, pero aquí, en la Margarita Rivera de Janer, para que tengas una idea, vinieron unos empleados de [la Autoridad de] Edificios Público para empañetar un pedazo pequeño de torta que se cayó del techo, y eso se cayó hace más de un año y medio”, manifestó.

Partes del techo de la escuela se han visto impactadas también por los temporales que han azotado al municipio desde 2017. ( Suministrada )

“Bueno, yo dije que, si vinieron a tapar ese cantito en un año y medio, pues me imagino ya aparecerá presupuesto dentro de 45 años para arreglar el resto de la escuela”, agregó.

Tras ese hecho, Martínez Rodríguez manifestó que ha realizado múltiples esfuerzos para dar a conocer la situación que enfrentan en el plantel escolar al Departamento de Educación y otras entidades públicas, incluso, ha recurrido a la sátira para llamar la atención sobre el problema.

A mediados de agosto del año pasado, el T1 participó en un panel del programa televisivo Jugando Pelota Dura para dar a conocer las circunstancias en las que se ofrecen clases en estas aulas. No obstante, las respuestas han sido nulas.

“Uno hace de tripas corazones, pero esto es algo preocupante porque, como empleado y padre, porque mis hijos estudian en esta escuela, las condiciones me preocupan. Y en una situación de emergencia, que Dios quiera que no pase, uno tener que esperar por el morbo para entonces estar con el ‘ay bendito’, eso no es lo ideal”, acotó, al tiempo que destacó que más de la mitad de los alumnos forman parte del programa de Educación Especial.

Pendiente sellado de techo y otros trabajos

Por su parte, la portavoz de la Autoridad de Edificios Públicos, Betsy Rivera, informó a Primera Hora que la agencia adjudicó una subasta para un trabajo de sellado de techo en la Escuela Margarita Rivera Janer y su anexo por $333,075.81, utilizando fondos del Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER).

No osbtante, la oficial de prensa indicó a este medio que “los trabajos de impermeabilización de las escuelas son atendidas por la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, sin importar a qué agencia pertenezcan las escuelas”. Además, Rivera indicó que dicha oficina, adscrita al Departamento de Educación, también cuenta con fondos de recuperación para atender este tipo de situación en los planteles.

Por otro lado, la oficina de prensa del DE puntualizó a este medio que el trabajo de impermeabilización que está por llevarse a cabo en el plantel escolar será con un producto que tiene 10 años de garantía.

Asimismo, la agencia manifestó, en declaraciones escritas, que “con fondos de la iniciativa de ‘Back to School’, se van a realzar trabajos de plomería, electricidad e instalación de cisternas en la escuela”.

En cuanto a las columnas cortas, preocupación que trajo el asistente de servicios especiales, el DE indicó que los trabajos de reparación “están por llevarse a cabo como parte de la segunda fase para unas 168 escuelas que serán impactadas”.

“Una vez se concluyan los trabajos de construcción de las columnas cortas, se pintará en su totalidad el interior y exterior de todo el plantel”, aseguró.