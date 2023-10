Lograr un cambio del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, en inglés), el cuál aumentaría la cantidad de dinero que recibiría la Isla para beneficiencia, así como conseguir una solución al centenario problema de status fueron las preocupaciones principales que mostró el gobernador Pedro Pierluisi al reaccionar a que la Cámara de Representantes federal escogió a Mike Johnson como su nuevo presidente.

Johnson es un republicano ultraconservador, que apoya al expresidente Donald Trump y votó en contra de la medida de status que aprobó el pasado año la Cámara federal, según resumió el primer ejecutivo durante una visita a San Lorenzo.

Pero, más allá de sus posturas en torno a la Isla, el ex comisionado residente en Washington aceptó que una Cámara federal dominada por un republicano ultraconservador y un Senado bajo el dominio de los demócratas podría causar choques en muchos otros temas.

Las posturas del gobernante sobre la controversia surgieron cuando se le cuestionó sobre el apoyo que le dio la actual comisionada residente y su contrincante política, Jenniffer González, a Johnson. Pero, Pierluisi fue claro al exponer que “no sé las razones por las cuales la comisionada lo apoyó. Yo no voy a especular en cuanto a eso”.

Entonces, prefirió ver el ambiente que pudiese reinar en los próximos meses en la capital federal.

“Mi reacción realmente a lo que ha estado ocurriendo en la Cámara de Representante Federal es (que ha sido) insólito. Ahí estuvieron por más de dos semanas sin liderato, sin nadie a cargo de la Cámara paralizando los trabajos. Vemos que en el Partido Republicano a nivel nacional hay unas disputas internas muy grandes. Veo que el sector ultraconservador en ese partido, es decir, los que apoyaron a Trump al extremo de hasta reclamar que se invalidara la elección presidencial pasada, están dominando el caucus, controlando el caucus republicano en la Cámara. Veremos qué sucede. Ahora tienen presidente. Veremos qué tal corre el Congreso. Porque recordemos todos y todas que el Senado está controlado por los demócratas. Entonces, ahora vamos a tener a un presidente en Cámara ultraconservador. Y, pues, veremos si logran algún tipo de consenso cuando se requiera legislación. Porque es la única manera que vamos a tener legislación del Congreso es que ambas Cámaras se pongan de acuerdo”, expresó.

Agregó que “la expectativa mía es esa. Vamos a ver qué tal corren los asuntos. Gracias a Dios, tenemos el programa de Medicaid con fondos suficientes por los próximos cuatro años y medio. El asunto de SNAP, que es el PAN, o sea, un aumento tremendo en la cantidad de asistencia nutricional que recibe nuestro pueblo está allí pendiente. Vamos a ver si lo logramos de alguna manera que eso se incluya en la agenda, aunque sea a futuro, como por decir que como en cinco años, nos permitan entrar a ese programa. Eso sería bien positivo para Puerto Rico”. Por otro lado, el primer ejecutivo dijo que, además, “está la cuestión ideológica”.

“Yo me he estado concentrando en el Senado, porque obviamente yo me identifico con los demócratas y tengo mucho acceso en el Senado. Veremos qué posición asume este nuevo presidente en la Cámara en cuanto a nuestro asunto del status que queremos acabar con el estatuto actual y enfocarnos en las opciones. Yo favorezco la estabilidad”, subrayó.

Por otro lado, Pierluisi fustigó el que se haya pronosticado que habría baja participación electoral en las elecciones del 2024.

“Cuidado, que algunos todo el tiempo están haciendo presagios negativos y pesimistas. Necesitan, o sea, cambiar de manera de ser. O sea, pero ¿de dónde se sacan eso? Eso, obviamente, es una estrategia de algunos partidos minoritarios que lo que quieren es fomentar lo que no está ocurriendo en Puerto Rico. Al revés, en Puerto Rico lo que se ve ahora mismo es estabilidad. Lo que se ve es credibilidad del gobierno en sus relaciones con el gobierno federal. Lo que se ve es crecimiento económico. Entonces, en un ambiente así, que no hay duda que es mejor ambiente que el que había en el 2020, que incluía una pandemia, ¿cómo van a estar presagiando que va a ir menos gente a votar? ¿En qué cabeza cabe eso? Esas son agendas, otra vez, que lo que quieren es obstruir, lo que quieren es minar el campo”, opinó.

De paso, indicó que, si su agenda lo permite, estará presente en la radicación de la candidatura del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Adelantó que lo apoya en su intención de ser reelecto.

La actividad de Romero será el domingo, 12 de noviembre.