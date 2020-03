La presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, expresó preocupación por el estado de salud de los trabajadores, niños de los centros preescolares y pacientes de clínicas, ante la falta de medidas de prevención de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ante el coronavirus (COVID-19).

Santana Andino dijo que si bien la institución decretó una cancelación de clases presenciales del 16 al 23 de marzo de 2020, hay que dar un trato igual para proteger a toda la comunidad universitaria, porque son mínimas o inexistentes las medidas para proteger a empleados, pacientes y los centros preescoolares.

PUBLICIDAD

“Tenemos muchas dependencias en los 11 recintos donde no se ha dispuesto jabón ni antibacterial en oficinas y baños. Las personas desconocen si existe o no un protocolo y en el Centro Comprensivo de Cáncer y la Escuela de Salud Pública donde la prensa ha reseñado casos sospechosos. Esas personas estuvieron en contacto con otros en el Recinto de Ciencias Médicas y no se han tomado medidas”, recalcó.

La presidenta de la Heend, que agrupa a alrededor de 4,000 empleados, indicó “hay mucha preocupación en el Recinto de Ciencias Médicas donde los empleados interactúan con pacientes en las clínicas. Además, tampoco se han informado las contingencias en los centros preescolares de todo el sistema”.

Afirmó que de la comunicación emitida hoy por el presidente Jorge Haddoock (Plan para la continuidad de la actividad académica en la Universidad de Puerto Rico durante la emergencia por la pandemia del coronavirus Covid-19) se desprende que las oficinas de Recursos Humanos deben impartir instrucciones específicas para garantizar la seguridad del personal y prevenir cualquier contagio.

“Esas instrucciones que, se supone lleguen en algún momento, están tarde. Todos estamos a riesgo por la falta de medidas. En nuestra matrícula tenemos personas con condiciones de salud, muchas por los edificios enfermos, que hacen que sus sistemas estén comprometidos y tienen un alto riesgo de contaminación con la enfermedad”, sostuvo.

La líder sindical señaló que otros de los problemas es que no hay cumplimiento con el protocolo ante casos de personas con síntomas. Se supone que envíen a ese potencial paciente al médico ocupacional, pero ya hemos registrado incumplimientos donde no los han querido atender.

PUBLICIDAD

“Exigimos un protocolo coherente que proteja a toda la comunidad universitaria: pacientes, preescolares, estudiantes, profesores y trabajadores. Hay que enfatizar en la limpieza de las áreas. Necesitamos tener la certeza de que estamos en un ambiente libre de contaminación, física y en el aire”, recalcó Santana Andino.

Específicamente para el Recinto de Ciencias Médicas, la Heend exigió a la UPR: