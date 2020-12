Rafael Laboy es empleado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y viaja todos los días desde Toa Baja al Coliseo Roberto Clemente, en San Juan para laborar en las mesas de escrutinio.

Su preocupación, al igual que la de muchos otros funcionarios electorales, tanto en destaque como voluntarios, es un contagio con el COVID-19, pues en la instalación deportiva ya ha habido 13 positivos, al menos en las pruebas rápidas de sangre.

Laboy, quien labora en la Comisión desde 1992 dijo que el pasado miércoles se hizo la prueba serológica de COVID-19, que se requiere en el Coliseo, observa los protocolos y aunque siguen reportándose casos positivos, indicó que no ha visto rastreo de casos.

“No identifican las personas y uno no sabe si estas personas han estado con nosotros en la mesa”, expresó. Detalló que cuando sale del Coliseo lo primero que hace antes de montarse en su carro es echarse alcohol por encima.

“Usamos sanitizer en todo momento, pero tenemos miedo de contagiarnos y de contagiar a nuestras familias. Hay un montón (de casos). No sé por qué la Comisión no ha mandado a hacer las pruebas moleculares”, expresó Laboy, quien dijo que entre los funcionarios electorales hay mucha preocupación ya que tienen que pasar muchas horas en un lugar cerrado.

Karla Nieves de León, es funcionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP). También está en destaque de una agencia del gobierno que no precisó y viaja todos los días al Coliseo desde Loíza.

“Aquí tenemos el mismo riesgo que sufrimos cuando vamos a supermercado, a la farmacia o cualquier otro sitio donde haya igual población en sitios cerrados. Así que el riesgo es el mismo que tenemos cuando vamos a hacer las gestiones. Lo que si es que aquí uno se hace las pruebas de COVID dos veces en semana. Los lunes y los jueves los funcionarios se están haciendo pruebas”, sostuvo Nieves de León.

-¿Pero es la prueba serológica, que no es una prueba confirmatoria?

“Es la misma que están usando en otros sitios también”, indicó la funcionaria novoprogresista, quien insistió en que la protección contra el coronavirus es un asunto individual.

Dijo que se siente más segura si “todo el mundo usa mascarilla, guarda el distanciamiento, pero eso es como la fe, es individual, cada cual tiene que protegerse”. Cuando Primera Hora la entrevistó retornaba al Coliseo después de almorzar en su automóvil con otros dos funcionarios novoprogresistas que hicieron lo propio. “Nosotros todos cargamos con nuestros potes de alcohol. Nos estamos lavando las manos constantemente”, relató.

“Cada uno almuerza en sus vehículos. Allá adentro yo no me quito la mascarilla. La protección es individual Yo tomo mis previsiones, ando con mi botellita de alcohol, me baño en alcohol y le echo alcohol a mi ropa. Antes de entrar a mi carro me baño en alcohol, al mediodía descarto la mascarilla y me pongo una nueva. No podemos esperar que los demás nos protejan tenemos nosotros hacer lo propio”, aseveró De León.

Sobre su labor en destaque en las mesas de escrutinio dijo que lo ha hecho en otras ocasiones. “Lo he hecho siempre. Todas las elecciones hago lo mismo. A veces he venido con la sonrisa de la victoria y otras veces, me ha tocado venir con la tristeza de una derrota, pero siempre esto aquí”, sostuvo. Estaba acompañada por otros dos funcionarios del PNP y dijo que en la hora de almuerzo todos acostumbran a almorzar en sus carros.

“Además de la pandemia, esto siempre ha sido sacrificado. Nosotros estamos muchas horas al día, pero si uno no trabaja por lo que uno cree, si uno no trabaja a favor de la democracia, a quién le va a tocar hacer este trabajo. Alguien tiene que hacerlo y esto no es el chijí-chijá, no es lo que le gusta a la gente, es el trabajo más tedioso y difícil, pero hay que hacerlo… El trabajo electoral, siempre ha sido fuerte”, expresó la funcionaria electoral.

Mientras tanto, unos trece funcionarios electorales han arrojado positivo en las pruebas serológicas que administra la Guardia Nacional en el Coliseo y por lo menos cinco empleados de alto nivel de la CEE han sido puestos en aislamiento. Entre estos, se encuentra, la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, quien fue puesta en cuarentena el pasado 24 de agosto por haber estado cerca de un positivo al COVID-19.

Padilla sustituyó como encargada del escrutinio a Ferdinand Ocaso, quien unos días antes, también había sido sacado de los trabajos del Coliseo para ser puesto en aislamiento. Hasta el momento ninguno de los dos funcionarios se ha reincorporado al escrutinio.

La semana pasada fueron siete los positivos en las pruebas rápidas, mientras hoy, seis funcionarios resultaron positivos. Como parte del protocolo, estas personas son referidas al Departamento de Salud para que les sean practicadas pruebas moleculares, pero se desconoce si alguno o alguna, han arrojado pruebas confirmatorias de la enfermedad.

Las pruebas rápidas se requieren a todos los funcionarios electorales y empleados de la CEE que acuden al Coliseo y también son mandatorias.

Por su parte, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer anunció la semana pasada que desinfectarían el Coliseo como medida adicional para prevenir los contagios del COVID-19.

“Vamos a empezar a hace una limpieza ambiental. Todas las mañanas pretendemos desinfectar en adición a lo que hemos estado haciendo hasta ahora y seguimos haciendo pruebas con la Guardia Nacional”, dijo Rosado Colomer a preguntas de Primera Hora.

El comisionado novoprogresista, Héctor Joaquín Sánchez precisó que desde que comenzó el proceso de escrutinio unos tres funcionarios de la colectividad han arrojado positivo al coronavirus y han sido removidos “inmediatamente” de sus labores.

“Entiendo que ahora hay tres en cuarentena”, indicó Sánchez.

El comisionado del PIP, Roberto Iván Aponte Berríos dijo por su parte, que no conoce de ningún caso de su equipo electoral que haya dado positivo. “Hubo un caso hace casi 14 días, pero no es que dio positivo, sino que por rastreo la persona se puso en cuarentena”, indicó Aponte Berríos.

Aracelys Otero, oficial de prensa del comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), informó a su vez, que desde que comenzaron a contar votos cinco funcionarios populares han dado resultados positivos a las pruebas rápidas.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo por voz de su oficial de prensa, José Alberto Colón, que mantiene en cuarentena a cinco de sus voluntarios en las mesas de escrutinio.