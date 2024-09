Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Salinas. Dificultades con el servicio de energía eléctrica, así como la gran cantidad de animales realengos, figuran entre las preocupaciones de los salinenses entrevistados al azar de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

Don Aniceto Ortiz sostuvo que su inquietud, que es compartida por muchas otras personas, “es el problema de la luz, el voltaje de la luz, que después de las 10:00 de la noche se va la luz en las casas, en todo el pueblo. Eso es to’ los días, to’ los días”.

Opinó que la manera en que el Municipio puede actuar es “solamente haciendo las gestiones, la alcaldesa (Karilyn Bonilla Colón) reuniéndose con esos ejecutivos (de las compañías a cargo de la operación del sistema de energía eléctrica), porque ella no tiene que ver nada con eso”.

Como aspecto positivo resaltó “el recogido de basura y la limpieza en las calles”.

En tanto, Ángel Luis Rosario, también expresó que el tema que más le preocupa es “la luz, que se apaga siempre. Esa es la queja que yo tengo”.

Comentó que se mudó de regresó a la Isla hace poco y no entiende aún bien cómo funciona la infraestructura de electricidad, “pero sé que mi papá se ha quejado de LUMA, que han subido los precios. Él pagaba un precio y ahora paga casi doble”.

Por el lado positivo, resaltó que en su reciente mudanza a Salinas “el Municipio me atendió, me ha tratado muy bien, me ha ayudado con asistencia de comida y hasta de ropa”.

De hecho, aprovechó el tema de la ayuda que ha recibido, ahora que está “en necesidad de asistencia por primera vez en mi vida”, para señalar como una segunda preocupación el hecho de que “hay gente que se montan en esas asistencias y abusan, y entonces no hay dinero para el que realmente lo necesita. A veces no hay para dar. Esa es otra preocupación mía, el abuso de la gente cuando cogen asistencia del gobierno”.

Para evitar esa práctica, recomendó al Municipio tener procesos de verificación más rigurosos.

Mientras, Nora Bolanco Medina, una persona con discapacidad que vive con su niño en el residencial Bella Vista, indicó tener dos preocupaciones, ambas relacionadas con animales.

Nora Bolanco Medina ( Suministrada )

Por un lado, explicó que “la administradora del residencial me acosa constantemente y me quiere botar de mi hogar de 13 años, porque tengo animales”, aunque, según indicó, ya su caso incluso fue ante el tribunal y la jueza que lo atendió dijo no podían sacarla de allí, ni a ella ni a sus mascotas “porque hay una Ley 154 que protege a los animales”.

Aseguró que sus cinco mascotas, tres perros y dos gatos, están todos bien cuidados y que ella se asegura que el apartamento esté limpio, incluso con las condiciones que padece.

Opinó que el Municipio podría intervenir de alguna forma para evitar ese acoso, aunque explicó que ya acudió y le dijeron que solo podían recoger animales abandonados.

De hecho, su otra inquietud es, justamente, la gran cantidad de animales realengos que pululan por las calles, como los tres perros que se acercaron mientras hacia la entrevista en la plaza del pueblo.

“Aquí hay muchos, pero por donde quiera tanto en Aguirre, como en La Playa, por el pueblo, por tos lados. Hay demasiado de animales abandonados”, insistió.

Recomendó que el Municipio, ya que no tiene un refugio, al menos lleve a cabo eventos de esterilización de manera que se pueda ir disminuyendo la cantidad de animales abandonados en las calles.

Del lado positivo, resaltó que en Salinas, “en cuestión de llevar las personas a las citas por la salud o algunas necesidades, yo sé que ayudan, sé que tienen sus programas”.

Félix Lefevre, del sector Arcadio Maldonado, por su parte, señaló que le gustaría que fueran más atractivas “las entradas de mi pueblo”, como ocurre con otros pueblos.

Félix Lefevre ( Suministrada )

“En el sector izquierdo, que es la entrada principal, es una entrada que no se ve como otras entradas de otros pueblos que yo he ido y digo ‘que bonito es esto’”.

Agregó que, si alguien camina por allí, que es un área donde hay un centro de envejecientes, si va en ruta al supermercado, “casi no tiene una acera” para caminar.

“Usted va a la mano derecha y terminó allí (la acera), en una parada de los carros, pero en el lado izquierdo no tiene para caminar, no hay acera”.

Exhortó al municipio a hacer “un trabajo mejor” en ese lugar.

Por otro lado, también mencionó la problemática de las inundaciones en la zona de La Playa, que “siempre ha estado. Por más que se arreglé, siempre se inunda, porque eso son terrenos de manglares, terrenos bajos, que el agua siempre va a subir ahí”.

“Y lo otro es el río Nigua, que llevan años pa’ canalizarlo… que si los ingenieros militares (del Cuerpo de Ingenieros), que van a bregar, que llevan años, que si eso va en piedra… pero todavía no se hace”, agregó.

En el lado positivo, resaltó que el Municipio ha trabajado bien el área de turismo y del deporte con sus programas de pequeñas ligas y otras iniciativas.

