El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá anunció que el pasado viernes se presentó ante el Congreso federal el Proyecto de la Cámara 6648 titulado “Ley para la recuperación económica de los territorios” (H.R. 6648, The Territorial Economic Recovery Act), para otorgarle a Puerto Rico y los otros territorios un incentivo que atraiga nuevamente la inversión del sector de las farmacéuticas y otras industrias relacionadas.

“Este es el primer paso concreto, de muchos que estaremos dando, para en el contexto de la crisis creada por la pandemia del coronavirus, lograr que a Puerto Rico se le den herramientas de desarrollo económico que permitan la generación de buenos empleos que nuestra gente necesita y a la misma vez, seamos pieza fundamental en resolver el problema que tiene Estados Unidos en este momento por la falta de producción de medicinas y productos relacionados a la salud,” señaló Acevedo Vilá en un parte de prensa.

PUBLICIDAD

La medida, presentada por la representante ante el Congreso de las Isla Vírgenes, Stacey Plaskett, cuenta con el respaldo de la congresista Nydia Velázquez y enmendaría la ley federal de contribuciones aprobada en el 2017 (Tax Cuts and Jobs Act) para otorgarle a Puerto Rico y los otros territorios una exención sobre el impuesto conocido cómo “Global Intangible Low Tax Income (GILTI)” que por primera vez se impuso en esa ley del 2017.

“Con la aprobación de esta legislación Puerto Rico y los otros territorios tendrían una verdadera oportunidad de atraer la inversión en manufactura de productos farmaceúticos que se fue para China, India y otros países y que se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos. Según los expertos consultados, un incentivo cómo este sería atractivo para esas compañías regresar a Puerto Rico, generar los buenos empleos aquí y producir las medicinas y dispositivos médicos que Estados Unidos necesita,” añadió el candidato popular a comisionado residente de Puerto Rico en Washington.

El H.R. 6648 dispone además, para evitar que cualquier compañía trate de evadir su verdadera responsabilidad contributiva con los Estados Unidos, que para beneficiarse de esta disposición la compañía tiene que evidenciar que durante los tres años anteriores: (a) el 80% o más de su ingreso bruto se generó en el territorio, y (b) el 75% o mas del ingreso bruto se deriva de “conducta activa de comercio o negocios” en el territorio (“derived from the active conduct of a trade or business within such possession”).

PUBLICIDAD

“Cuando se aprobó este nuevo impuesto en el 2017, el GILTI, todo el mundo sabía que tendría un efecto detrimental sobre Puerto Rico. Por eso en aquél momento el entonces gobernador Ricardo Rosselló y todo el sector privado de la isla se oponía a su imposición sin un mecanismo que nos diera oportunidad de competir con otras jurisdicciones. La crisis del coronavirus y la falta de producción de medicamentos en Estados Unidos, nos abre una puerta para corregir el error del 2017,” puntualizó Acevedo Vilá.

El exgobernador señaló que el de hoy es tan solo el primer paso. “Ya estoy en conversaciones con otros congresistas, incluyendo republicanos, para que se unan a este esfuerzo. Hago un llamada a todos los sectores de la sociedad puertorriqueña, a la gobernadora Wanda Vázquez y a la comisionada residente Jenniffer González a que respaldemos juntos esta inciativa. La misma es muy superior a cualqueir otra que se haya presentado anteriormente”, finalizó Acevedo Vilá.