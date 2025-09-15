La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, presentó un proyecto de ley para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico y establecer una exención contributiva a favor de los residentes, comercios e industrias que posean equipos de generación o almacenamiento de energía eléctrica, tales como generadores, baterías y placas solares.

La medida surge como respuesta a la realidad crítica que enfrenta el país en torno a la inestabilidad del sistema eléctrico y que ha sido constatada en los informes recientes del Negociado de Energía, donde se detalla que la duración promedio de interrupciones (SAIDI, en inglés) asciende a un aproximado de 10.5 horas superando seis veces el parámetro regulatorio. Mientras, la frecuencia de interrupciones (SAIFI, en inglés) triplica los estándares establecidos.

Relacionadas

  1. Un 10 % de la electricidad consumida en Puerto Rico proviene de placas solares en techos

  2. Convocan a voluntarios para el Limpiatón de Placas Solares en Adjuntas

  3. Cataño entrega baterías con placas solares a envejecientes más vulnerables

  4. Legisladores cuestionan criterios de Vivienda al repartir vales para sistemas de placas solares

“Estos datos evidencian que el sistema eléctrico sigue siendo altamente frágil, obligando a los ciudadanos a adquirir equipos de energía para proteger su salud, seguridad y calidad de vida”, se informó.

“Es inaceptable que se penalicen a las familias y a los negocios que, ante la inseguridad del sistema eléctrico, han tenido que invertir miles de dólares en generadores y baterías para poder vivir y operar con dignidad. El Gobierno no debe cobrar por su ineficiencia. Con esta medida buscamos hacer justicia contributiva y reconocer estos equipos como parte de la infraestructura crítica”, expresó por escrito Rodríguez Veve.

El proyecto enmienda los Artículos 7.025, 7.026 y 7.027 del Código Municipal de Puerto Rico para que estos equipos no sean incluidos en la tasación realizada por el CRIM. La exención aplicará a todo tipo de propiedad, incluyendo residencial, comercial e industrial.