Doña Carmen Duluc no podía ocultar esta mañana su emoción y su alivio tras convertirse en una de las 47 personas residentes en Cataño beneficiadas por la entrega de una batería solar que le permitirá finalmente poder dormir, pues llevaba tiempo sin poder hacerlo adecuadamente ante la zozobra de que fuera a fallar el servicio eléctrico y se quedara sin funcionar el equipo de suministro de oxígeno del que depende para sobrevivir.

“Yo no dormía porque tenía la intranquilidad de cuando se fuera la luz me iba a quedar sin oxígeno y que mi vida iba a peligrar. Y yo decía Dios mío, Señor, que me puedan entregar esa batería, porque yo no la puedo comprar”, indicó doña Carmen, quien en todo momento permaneció conectada a un equipo que le asistía para respirar.

“Yo dependo de la luz para poder respirar. Yo tengo que estar 24/7 bajo este oxígeno. Cuando salgo a la calle salgo con (un recipiente de) oxígeno pequeño, pero en la casa tengo oxígenos grandes”, agregó, antes de dejar saber su agradecimiento al alcalde de Cataño, Julio Alicea, y su equipo de trabajo.

“Estoy muy agradecida. Voy a dormir tranquila”, insistió la mujer de edad avanzada, sin poder evitar comenzar a sollozar. “No es que yo sea demasiado sentimental, pero gracias a Dios voy a tener tranquilidad”.

Duluc agradeció a Dios, al alcalde y al personal del municipio de Cataño por la ayuda.

“Vamos a tener más calidad de vida y se nos va a alargar un poco más la vida. Porque sin eso, sin la respiración… nadie vive sin respirar. Es mi vida lo que me está dando”, insistió doña Carmen

Según explicaron el alcalde Alicea, así como el senador Carmelo Ríos, quienes estuvieron a cargo del anuncio, las baterías que entregaron están equipadas con placas solares, de forma tal que se pueden recargar tanto con la energía eléctrica regular que llega a la casa, como con la que proporciona el sol.

Con estos equipos, sostuvo Alicea, buscan “proporcionar una solución sostenible y accesible para el suministro de energía eléctrica en hogares de adultos mayores y con necesidades particulares”.

Explicó que el proyecto de baterías con panel solar para su recarga está dirigido a personas mayores de 62 años, discapacitados o con alguna condición de salud, que tengan la necesidad de utilizar algún equipo médico.

Para el mismo, el municipio de Cataño recibió una asignación de unos $138,600, con la cual adquirieron 47 baterías, con una inversión total de $93,900.

Alicea anunció que estaban a la espera de una aprobación por parte del Departamento de la Vivienda estatal para adquisición de otras 23 baterías, a un costo de $45,900, de manera que completarían la entrega de un total de 70.

El senador Ríos destacó que, gracias a equipos como los que estaban entregando, la ciudadanía ganaba la capacidad de “ser facilitadores para salvar vidas”.

“Estas máquinas, que hasta los otros días eran inaccesibles para la ciudadanía, han ido mejorando tanto que no tan solamente esto es para el servicio de aquellas personas que la necesiten ya sea para un respirador, para oxígeno, para máquinas de apnea de sueño, para mantener las insulinas, mantener alimentos, es también para un esfuerzo comunitario donde podemos salvar vidas no tan solamente de ustedes, sino también de los vecinos”, afirmó el senador. “Ustedes van a ser esos primeros respondedores en tiempo de emergencia”.

Ríos subrayó que Cataño “es la jurisdicción número uno en asma”, por “la generadora (de energía) que estaba en incumplimiento”, y de igual forma también entre los primeros en diabetes, por lo cual muchas personas necesitan insulina, que requiere de frío para conservarse.

El senador afirmó que la aspiración es que toda aquella persona que necesite una batería como esta “tengan la capacidad de obtenerla con un incentivo del Municipio de Cataño”. Agregó su compromiso de una aportación como legislador de $50,000, y otros $50,000 de su colega y también senadora por el distrito, Migdalia Padilla, para comprar otras baterías más adelante.

Según se explicó, como parte de la entrega, los beneficiarios recibirían una orientación de cómo poner a funcionar el equipo una vez lo tuvieran ya en casa.

Asimismo, deberán firmar un acuerdo con el que se comprometen a no disponer o vender el equipo.

Las baterías tienen una garantía de cinco años, y permiten mantener en funcionamiento algunas luces y equipos eléctricos básicos tales como una nevera y aparatos médicos, así como algún abanico.

El alcalde Alicea destacó que, más allá de las baterías que están entregando, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias cuenta con 25 generadores de emergencia para prestar a familias con alguna condición especial que lo necesite durante una emergencia.