Cuando lleguen las 10:00 p.m. de este martes, 5 de noviembre, día de las elecciones generales, momento en el que tradicionalmente se emite una certificación preliminar de resultados por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), con toda probabilidad quedaría todavía una cantidad considerable de votos por contar.

La información la ofreció hoy la presidenta alterna de la CEE, Jessika D. Padilla Rivera.

Su apreciación se refiere a los miles de votos adelantados que el organismo tiene que validar para poder contarlos, y aquellos que, por un asunto técnico en la lectura de las máquinas, podrían tener que ponerse en un sobre especial y contarse a mano más adelante durante el escrutinio.

“No podemos tapar el cielo con la mano. Esto es lo que está pasando”, reconoció Padilla Rivera durante una conferencia de prensa.

Este lunes al mediodía, según los números que tenía la presidenta en ese momento, había llegado a la CEE alrededor del 45% del voto adelantado, que ya estaba “contado o listo para contar”. Decenas de miles de votos estaban aún a la espera de, primero validarse, para luego poder contarse.

“Este proceso de validación es un proceso que no vamos a tomar livianamente. Es un proceso que tomamos con el rigor que merece para validar que, en efecto, el elector es el que votó. En ese sentido, estamos trabajando arduamente para poderle presentar al país un alto por ciento. No puedo decir que vamos a llegar a un 100% del voto adelantado contabilizado, porque evidentemente ya estamos a menos de 24 horas y lo que tenemos es poco más de un 40%”, admitió Padilla Rivera, a preguntas de la prensa sobre si ese voto adelantado estaría contado para cuando se empiecen a contar los votos emitidos el día del evento de elección.

“Pero sí podemos decir que estamos trabajando con esa contabilización del voto para presentar la mayor cantidad porcentual ya a las 5:00 p.m. del día de mañana”, agregó.

En total, según detalló Padilla Rivera, se hicieron 213,724 solicitudes de voto adelantando, que se dividen en: 145,917 solicitudes de voto por correo, 62,210 de voto a domicilio, 5,095 de confinados, y unos 550 de voto especial.

De acuerdo con la presidenta, “actualmente nos encontramos trabajando el voto adelantado, tanto en la modalidad de hospital como en la modalidad del colegio especial de la JAAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado), que son aquellos funcionarios que vamos a estar trabajando el día del evento” y pueden solicitar votar el día antes.

Agregó que “también, actualmente, nos encontramos contando lo que es el voto adelantado por correo”, del cual la CEE había recibido “aproximadamente sobre 122,000 sobres ya votados”.

Ese proceso de conteo de voto adelantado por correo, sin embargo, se detiene el martes a las 5:00 p.m., según el Código Electoral y el reglamento vigentes, dejando miles de votos pendientes a contarse más adelante en el escrutinio.

Por otro lado, debido a lo que fue descrito como un “problema de calibración” con el lector óptico de las máquinas, que se detectó que podría provocar que las marcas con un X que tradicionalmente hacen los votantes no se lean correctamente si no son lo suficientemente gruesas u oscuras, y la máquina entonces la registre como una “marca indeterminada”, dejando entonces un número de votos que no es posible prever que tendría que contarse a mano más adelante.

“Evidentemente, cuando los colegios cierren y empiecen a trasmitir, nosotros vamos a empezar a recibir resultados. De esos resultados cuáles están pendientes de escrutar porque son marcas indeterminadas, pues evidentemente sería especulativo en este momento yo decir de un colegio de votación el 50% tuvo marcas indeterminadas y el otro 50% no. No podría decirlo”, admitió la presidenta.

A llenar el cuadrito

Justamente, para evitar esa situación, es que la CEE está recomendando a la gente marcar el cuadro completo, en lugar de la X, pues, según aseguró Padilla Rivera, no se han detectado problemas si la papeleta tiene el cuadrito completamente ennegrecido.

A esos efectos, comentó que habría información en los colegios exhortando a ennegrecer todo el cuadrito, y de igual forma los funcionarios en los colegios estarían repitiendo esa exhortación.

La presidenta fue enfática en que “no se están cambiando las reglas del juego”, y si alguien hace un voto con X “no se va a invalidar”, sino que la máquina podría no registrarla debidamente y reconocerla como “indeterminada”, por lo que se separaría para contarse después en el escrutinio.

Asimismo, aseguró que en los colegios habría suficientes “sharpies” para cubrir esta sugerencia de cambio de la X al cuadro completamente ennegrecido, que se presume conlleva un mayor gasto de tinta. Agregó que, en caso de ser necesario, tienen listos suministros de emergencia para atender cualquier situación.

Padilla Rivera ofreció una extensa explicación de la cadena de situaciones que llevó al problema de sensibilidad con el lector óptico de las máquinas fallando en leer las X, y aseguró que se le hicieron “todas las exigencias posibles” a Dominion, la empresa proveedora de las máquinas. Sin embargo, a preguntas de la prensa sobre más detalles de la situación con la compañía, declinó ofrecer comentarios, alegando que ya sería entrar en “asuntos de naturaleza contractual” que “pudieran incidir en la causa de acción que pueda tener la comisión” en algún momento.

Sin energía

En otros asuntos relacionados, la presidenta informó que, de los 28 centros de votación que se habían identificado inicialmente como que no tenían energía eléctrica, ya la cifra había bajado a 15. De esos, indicó, tenían el compromiso del municipio o la comunidad para energizar 10, y los restantes cinco los energizaría la CEE.

Además, sostuvo que “hemos alquilado 30 generadores eléctricos” para proveer energía a centros de votación donde falle la luz. Recordó que las máquinas de escrutinio tienen batería interna para poder seguir funcionado si falla el servicio eléctrico, y además tienen “500 baterías externas para utilizarlas” si es necesario.