La presidenta de la Organización de Mujeres del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, anunció en la noche de hoy, miércoles, que estará presentando su carta de renuncia este sábado.

Durante el programa de televisión Jugando Pelota Dura, Álvarez Conde expresó que ha enfrentado momentos difíciles en “las últimas 24 horas” tras las polémicas que ha generado las expresiones del presidente del PPD, José Luis Dalmau, contra el derecho al aborto, donde calificó el proceso como un “asesinato”.

“Personalmente, no puedo estar callada, ha habido mucha presión para que no haya expresiones de mi parte”, indicó la abogada, quien criticó que el también presidente del Senado anunciara, por comunicado de prensa, la creación de un comité para atender asuntos polarizantes dentro del partido sin incluir al grupo de mujeres populares.

“Yo no puedo y no creo en la mordaza, y sobretodo, como activista, yo no le puedo decir a las mujeres que salgan de los lugares o que denuncien a las personas que le hacen daño, y no actuar”, añadió.

Durante la mañana de hoy, Primera Hora reportó que el cónclave que convocó el colectivos de mujeres de la Pava produjo poco resultados, luego que en la reunión, que duró unas tres horas, se llegara a un consenso mediante votos para esperar las declaraciones que se emitirían del mismo líder partidista sobre el asunto.

“Más que hacer expresiones de Dalmau, sí querían puntualizar entonces que les alegraban que hubo una reunión convocada por todas estas expresiones que se iban a atender estos asuntos, pero expectantes a qué iban a hacer y cómo y si van a incluir las mujeres y estar dispuestos a lo que van a decir”, sostuvo Álvarez Conde en ese entonces.