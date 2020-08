“Para mí, lo sencillo es renunciar, pero estamos en medio de un proceso primarista”.

Así reaccionó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, cuando fue cuestionado esta tarde por el caos primarista en la isla que terminó con la suspensión de la elección en los colegios electorales que no abrieron por falta de papeletas.

De igual forma, responsabilizó a los comisionados electorales del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), respectivamente, por los contratiempos. Explicó que aunque la empresa a cargo de la impresión de las papeletas entregó un 90% de estas, el proceso de embalaje de los materiales electorales fue lo que ocasionó la demora.

“Al día de hoy los maletines no salieron por completo, tuvimos un retraso de la imprenta. Es importante aclarar que esa imprenta es exclusiva de Dominium (la empresa que da mantenimiento a las máquinas de escrutinio electrónico) y ellos no han certificado a otra imprenta, de manera que nosotros estamos obligados suscribir con ellas la impresión de esas papeletas”, defendió. “La imprenta había hecho una entrega bastante adelantada, estábamos en más del 90% de la entrega de las papeletas, ciertamente el proceso de embalaje se detuvo un poco y tuvimos la situación que tuvimos en la mañana de hoy y que ya todos conocemos”, añadió en una entrevista radial (WKAQ 580 AM).

Recalcó también que todas las máquinas de escrutinio electrónico en los colegios que abrieron se apagarán y que no se divulgarán los resultados. De esta forma, validó el acuerdo al que llegaron el presidente del PPD, Aníbal José Torres y el del PNP, Thomas Rivera Schatz.

No obstante, en una entrevista con la emisora NotiUno, Dávila indicó que la renuncia luego de las primarias “es algo que estoy contemplando, que estoy analizando”.

Más temprano, Edwin Mundo, coordinador electoral del precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, ordenó a los funcionarios de colegio de su candidato a imprimir los resultados de las máquinas de escrutinio y tomarle fotos. Pierluisi está en contra de la suspensión de las primarias y no descartó recurrir a los tribunales.

Sobre si se siente avergonzado por la gestión de la CEE, Dávila señaló que no rehuye de la responsabilidad que le corresponde por el caos.

“Yo comprendo la frustración que puede tener el pueblo puertorriqueño, especialmente en los lugares donde no se pudo llevar a cabo la votación en el día de hoy. Tenemos que asegurarnos de, ya que llegaron las papeletas y tenemos todo el material en la comisión, restructurar todo el proceso”, dijo.

El presidente de la CEE podría ser destituido por parcialidad manifiesta en perjuicio de un partido político, candidato, candidato independiente, aspirante, comité o Agrupación de ciudadanos; condena por delito grave; condena por delito menos grave que implique depravación moral o de naturaleza electoral; negligencia crasa en el desempeño de sus funciones; incapacidad total y permanente para el desempeño de su cargo; incumplimiento de esta ley y de las decisiones unánimes de la Comisión y/o desaforo o suspensión de forma temporal o permanente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.