El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer no pudo precisar hoy cuándo emitirán las certificaciones finales de los candidatos electos en San Juan, pues a pesar de que ya han escrutado cerca del 98% por ciento de los votos, el juez dijo que el escrutinio de la Capital no se ha cerrado.

Rosado Colomer indicó que esta semana esperan concluir con los maletines de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) correspondientes a San Juan.

“Aun cuando terminemos la noche del evento todavía falta hacer el recuento de la papeleta legislativa de los precintos 1 al 5 (de San Juan), de la unidad 77 de JAVAA, que incluye voto adelantado correo, voto a domicilio, voto confinado adelantado y voto ausente”, indicó a preguntas de periodistas en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

PUBLICIDAD

El Presidente de la CEE detalló que ya completaron el escrutinio de los votos “de la noche del evento” en los cincos precintos capitalinos, los de mayor cantidad de electores en Puerto Rico. Añadió que del Precinto 3, Unidad 10, queda por dilucidar un maletín sobre el cual no hubo acuerdo entre los comisionados y la controversia será llevada al pleno de la Comisión.

Además, dijo que en el Precinto 1 hay un último maletín, que estaba en control de actas, se detectó un error y se devolvió a la mesa de escrutinio.

Sobre los demás 105 precintos de la Isla, que deben ser escrutados, Rosado Colomer dijo que hoy los funcionarios electorales trabajarían en los precintos del 6 al 10, que incluyen Guaynabo, Cataño y Bayamón. Indicó que cada mesa tendrá cuatro maletines y criticó el que funcionarios de todos los partidos se levanten de las mesas temprano en tarde.

“Hemos tenido situaciones donde los funcionarios solo tenían un maletín y en lugar de pedir uno adicional, a las 10:30 se nos iban a almorzar. Tuvimos situaciones donde en cuatro mesas a las 3:30 los funcionarios terminaron los dos maletines del día y en lugar de pedir un maletín dijeron: estamos cansados”, reprochó.

“La expectativa de hoy, conforme a la decisión del Supremo es que hasta que no se termine el trabajo no se levanten de la mesa y el que se levante va perdiendo el derecho a estar en mesa. Si se levanta toda la mesa ya eso es otra cosa, pero no debe ser controlado por uno u otro partido el que se continúen los trabajos”, sentenció.

PUBLICIDAD

Dijo que que además de las 60 mesas de escrutinio, hoy abrieron seis mesas adicionales para atender las actas descuadradas manuales. Indicó que estas mesas atenderán “la preocupación que teníamos del tapón de actas en el área de control de actas porque se estaban manejando no solo las revisiones de las actas, sino también en la unidad 77 que es JAVAA que eran contabilizadas a mano”.

Agregó que “las actas que no cuadraban las estaban atendiendo allí” y en las mesas adicionales “se van a trabajar esos descuadres de actas manuales”.

Reconoció que en la página de internet de la CEE solo aparece un 50 por ciento, cuando “lo cierto es que ya está trabajado el 98 por ciento.

Dijo que están evaluando si emitirán la certificación final de los candidatos mientras sigan recibiendo alguno que otro voto por correo. “Eso lo estamos evaluando porque hay que ver cuan significativo es lo que quede. Si la ventaja entre una candidatura y otra es cerca de 4 o 5 mil votos y lo que me queda por recibir son tres votos, hay que evaluar, porque no se ha tomado la decisión final, si se puede o no se puede hacer esa determinación final porque debe decir con el 100 por ciento escrutado”, explicó.

Dio que la otra alternativa sería esperar todas las candidaturas hasta que termine las contabilidades de todos los puestos. “Cómo lo vamos a manejar, todavía lo estoy evaluando. No he tomado una determinación final. El certificado de elección lo firman todos los comisionados, así que debería ser una decisión donde todos estemos de acuerdo o gran parte de ellos estén de acuerdo porque no quisiera ser yo el único que la firme”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En torno a la controversia levantada ayer por el comisionado popular, Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado sobre 92 casos de posible doble voto en los precintos 1 y 2 de San Juan, de electores que aparecen tanto en las listas de colegio regular como en las listas de votantes excluidos, Rosado Colomer dijo que tenía reservas.

El comisionado popular denunció este lunes que los funcionarios de su colectividad no habían podido completar la investigación de estos casos porque al momento de detectar las posibles irregularidades no se pueden levantar de las mesas de escrutinio. Cruz dijo que esos electores tenían que votar como añadidos a mano porque había que verificar por qué están excluidos.

“No podemos detener el escrutinio porque ahora mismo estamos a primero de diciembe y necesito producción de 200 actas diarias para que lleguemos antes del 24 de diciembre. Necesitamos producción en JAVAA. Sí, creo que el funcionario se puede levantar en lo que los otros partidos siguen trabajando, pero al final del camino esa gestión tiene que ir avalada por una junta compuesta por todo el mundo que después nadie pueda decir yo no estaba allí”, reaccionó por su parte, el Presidente de la CEE.

No descartó la idea de establecer un doble turno para acelerar los trabajos, pero dijo que dependerá del ritmo de producción día a día en las mesas de escrutinio. “Si tengo que montar el doble turno, tendremos que hacerlo porque hay producir actas”, acotó.

En torno a la situación del COVID-19 en las mesas de escrutinio, el Presidente de la CEE indicó que hasta el momento sólo tiene constancia de casos positivos en las pruebas serológicas que está administrando la Guardia Nacional en el Coliseo.

“Lo que hemos tenido son las constancias de cuando hacen las pruebas de la Guardia Nacional que ha ocurrido unos positivos, pero serológicos. No tengo constancia de cuántos han sido moleculares, si alguno y no tengo mesa que haya tenido que sacar todavía”, indicó Rosado Colomer.