El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer dijo esta tarde que no tiene informes oficiales sobre la alegada baja participación en la elección de los llamados cabilderos de la estadidad.

Rosado Colomer decretó el cierre de colegios a las 5:00 de la tarde y dijo que unos ocho colegios, en distintos puntos del País no pudieron abrir. Incluso, indicó que ordenó el arresto de un maletín en el Precinto 83 de Caguas, donde se alega que una funcionaria de colegio estuvo llamando electores para tomarle el voto por teléfono.

“No tengo ninguna información que me permita dar una participación”, dijo el Presidente de la CEE en declaraciones a los periodistas, tras anunciar el cierre de los centros de votación a las 5:00 p.m.

“La Comisión todavía no tiene herramientas para conocer cuántos electores ejercen el voto en tiempo real. Ese número, tenemos que esperar a que se divulguen los resultados para hacer la comparativa”, expresó desde la sede de la CEE en Hato Rey.

“Ciertamente si en algún momento logramos ejecutar la lista electrónica para los ejercicios de votación estaríamos en tiempo real identificando cuántos han ido a votar, pero ese número no lo tenemos. No puedo hacer la proyección, esa información no la recogemos. Sé que los partidos sí recogen ese tipo de información”, dijo al ser preguntado por la impresión generalizada de que la participación de electores en la elección especial fue baja.

El Presidente de la CEE no pudo precisar cuándo tendría un resultado de la contienda en la que se elegirían los seis delegados que irían al Congreso de Estados Unidos a abogar por la estadidad. Sostuvo que el Código Electoral dispone que a las 10:00 de la noche anuncie un resultado. No obstante, indicó que deconoce si ese primer anuncio incluirá la totalidad de los resultados o solo una divulgación parcial.

Rosado Colomer dijo que esperan tener los resultados completos para eso de la medianoche de hoy.

Sobre los centros de votación que no abrieron, Rosado Colomer detalló que uno de ellos fue en el barrio Pezuela, en Lares, dos colegios en San Juan, uno en Caguas, uno en Cidra y uno en Juana Díaz.

“Las razones para no abrieran esos centros de votación, del único que tengo confirmación es el de ayer de Lares que tenía que ver con los accesos por la lluvia”, dijo. Respecto al colegio de Caguas indicó que no había funcionarios y tuvieron que trasladar los materiales a otro colegio. También dijo que en San Juan 5, un colegio no abrió porque no tenía facilidades.

Indicó que esta tarde estaba contabilizándose el voto de unos 1,500 confinados y de cerca de 3 mil electores que ejercieron el voto adelantado.

Se reafirmó en que la CEE no ofrecería hoy números individuales de los candidatos por nominación directa.

Tanto el Presidente de la CEE como la presidenta alterna, Jessika Padilla, confirmaron que ejercieron el voto en la elección de los delegados estadistas.

“Yo fui a votar a Ponce”, dijo Rosado Colomer, mientras Padilla, indicó que el derecho al voto hay que ejercerlo. “Yo voté ayer adelanto precinto y entiendo que es responsabilidad de todos los ciudadanos indistintamente su filiación política el destino de Puerto Rico nos corresponde a todos”, sostuvo Padilla.