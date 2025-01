El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció este jueves, luego las declaraciones de varios senadores en torno a la situación en La Parguera y las polémicas medidas que buscarían regular el uso de terrenos de dominio público en ese lugar, que no tiene apuro en atender esas medidas, y además está dispuesto a traer a declarar ante el Senado a los cerca de 160 dueños de las propiedades ubicadas allí que son objeto de discordia, entre las que se incluye al menos una propiedad que pertenece a los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Rivera Schatz recordó que cuando comenzó la discusión en torno a la polémica orden administrativa del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), citaron al secretario designado, Waldemar Quiles, a una comisión total, en la que los senadores pudieron cuestionarlo al respecto, incluyendo preguntas en torno a la propiedad de los suegros de la gobernadora, la influencia que pudiese haber tenido esa relación familiar con la orden, así como el beneficio que podría suponer para los suegros de González Colón el archivo del caso en su contra.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el presidente del Senado aseguró que “el interés que pueda haber en poner algún tipo de control en lo que se conoce como La Parguera, no está subordinado a lo que sea el caso de los suegros de la gobernadora”.

“Pero, yo voy a hacer algo. Yo le voy a requerir al secretario de Recursos Naturales (y Ambientales) designado que me provea el nombre de cada uno de los ocupantes, de los 160 ocupantes, y los que sean, que están allí en Lajas, en la Parguera, en la zona marítimo terrestre. Toditos y cada uno, para ver de quién son suegros, de quién son primos, de quién son donantes, de qué partido político son, y qué ideología profesan. Los quiero todos y cada uno de ellos”, afirmó Rivera Schatz, agregando que “vamos a ir a documentar, y vamos a ir a verificar si han cortado algún mangle, si le han hecho alguna ampliación, si tiene uso privado”.

“Hay aquí gente que los utiliza como Airbnb, y los compañeros aquí lo saben, pero la tienen contra los suegros de la gobernadora”, indicó el presidente senatorial. “Y yo nos los voy a defender, le toca a ello defenderse con su abogado. Y yo no voy a defender a la gobernadora en cuanto a eso, le toca a ella”.

“Pero hay algo más importante que eso, y es proteger ese recurso natural en venta. Y vamos a pedir los nombres, uno por uno, personas naturales y jurídicas, y que nos digan cómo llegaron allí y por qué están ocupando eso. Toditos y cada uno. Y se van a sorprender ustedes. Yo no. Ya yo tengo bastante información. Se van a sorprender. Y yo voy a ver si van a ser tan vociferantes como lo son contra los suegros de la gobernadora”, afirmó.

PUBLICIDAD

Rivera Schatz agregó que, aunque el tema de La Parguera “es importante”, no lo considera necesariamente una prioridad, y no tiene que ser lo primero en atenderse. De manera similar, indicó que “no tengo prisa en atender el nombramiento del secretario” del DRNA, ni tampoco “el Proyecto del Senado de administración 272, que atiende el tema de La Parguera”.

“No tenemos ninguna prisa. Lo vamos a hacer bien. Pero vamos a sacar todos los nombres. Toditos y cada uno. Y vamos a ir uno por uno. Y si los tenemos que citar a los 160 aquí, los vamos a citar, a vista pública, para que les pregunten”, insistió.

Antes de sus palabras, varios legisladores, en particular de las minorías, habían criticado al secretario designado del DRNA durante sus turnos, no solo por la orden que emitió, que luego enmendó, sino también por entender que durante su comparecencia ante la comisión total no había mostrado tener la capacidad para dirigir la agencia.