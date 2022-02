El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó hoy su respaldo a las manifestaciones por diferentes reclamos, tales como salario justo y retiro digno, que vienen ocurriendo y que se espera continúen este viernes con una protesta masiva.

“Todos los puertorriqueños que quieran expresarse en contra de los atropellos de este gobierno, mañana (viernes) es el día”, exhortó.

“Aquí está mal todo. Celebramos que bajaron de 30 a 25 las muertes por COVID, el contagio sigue alto, y el gobernador que hizo, liberó las condiciones, pa’ que se sigan contagiando. Le ofrece un aumento temporero a los maestros, pero no se sabe de dónde va a sacar el dinero, y al 31 de diciembre de este año se pierde el impuesto a las foráneas, que cuesta $1.9 billones ($1,900 millones) y todavía el gobierno no ha dicho de dónde lo va a sacar. O sea, del presupuesto general de $10 billones ($10,000 millones), va a perder 1.9 y no se ha dicho de dónde va a sacar, y está diciendo que va a cumplir con un aumento temporero a los maestros de fondos federales. ¿El resto de los empleados públicos, se merece un aumento? ¡Claro que sí! Pero de forma responsable. Y el gobernador anuncia, y no hay los fondos”, afirmó.

“Así que creo que todo el que se sienta indignado con este gobierno, mañana es el día de manifestarse”, reiteró.

Dalmau, sin embargo, aclaró que, aunque apoya las marchas, no participa de ellas. “Personalmente, yo apoyo la marcha, pero no participo de las marchas. Las apoyo, puedo hablar, puedo recomendar, pero no camino”.

Las expresiones de Dalmau se dieron durante la presentación de los integrantes del comité que trabajará en el nuevo reglamento del PPD.