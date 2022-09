El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, catalogó esta mañana la respuesta del gobierno con relación a la reconstrucción a casi cinco años del paso del huracán María como un “desastre” por lo poco que se ha logrado en cinco áreas específicas: la infraestructura eléctrica, vivienda, educación, de las carreteras y puertos.

“Desastre. Esa es la palabra que resume y describe la forma en que el gobierno de Puerto Rico se ha conducido en su deber de velar por los mejores intereses de los puertorriqueños. Desastre”, reiteró en conferencia de prensa.

El también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) repitió que esta deficiencia gubernamental se refleja en el vago uso de fondos federales a la disposición de las agencias estatales y le adjudicó la responsabilidad a la actual administración del gobernador Pedro Pierluisi, así como las pasadas dos que eran lideradas por Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced, todos militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

PUBLICIDAD

“La pobre gerencia, la ausencia de planificación estratégica, la falta de seguimiento son la receta para el desastre total de esta administración”, recalcó.

Dalmau Santiago sustentó su denuncia en que el último informe presentado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés) reveló que, en Puerto Rico, se han utilizado menos de $158 millones de los $17.5 billones disponibles para los trabajos de recuperación para enero de 2021.

“O sea, que para enero de 2021 el General Accounting Office certifica que Puerto Rico, la administración (del gobernador Pedro) Pierluisi, solamente ha usado el 1% de los fondos asignados para la recuperación. Para que un proyecto sea exitoso desde el punto de vista de logística, se han definido cinco fases en la administración de proyectos. El Gobierno de Puerto Rico nunca ha podido completar la primera fase para pasar a la segunda y son cinco”, puntualizó.

Igualmente, Dalmau Santiago destacó que el GAO recomendó que el gobierno federal identifique “los riesgos relacionados a la recuperación de Puerto Rico, tanto en sus factores internos como externos. En especial, la incapacidad del gobierno de Puerto Rico para hacer los proyectos para los que tienen recursos y que son necesarios en la recuperación”. Además, la GAO sugirió que el gobierno federal monitoree “constantemente el proceso de recuperación de Puerto Rico por las dudas sobre la capacidad del gobierno” Pierluisi.

“Lo que yo estoy denunciando o anunciando hoy lo denuncia (la GAO), el gobierno federal”, manifestó el funcionario legislativo al resaltar que el Departamento de Seguridad Nacional concurrió y con estas recomendaciones.

PUBLICIDAD

Infraestructura eléctrica

Según Dalmau Santiago, el gobierno tiene a su disposición $12,216 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), que incluye $5,500 millones para proyectos de la distribución en la red eléctrica y $2,642 millones para la transmisión de la energía.

Empero, tronó que, en lugar de materializarse las obras de reconstrucción en la infraestructura, a esta fecha solamente se ha podido presentar proyectos ascendienetes a $38 millones para la infraestructura, mientras que “la administración Pierluisi nos ha dado siete aumentos (y) ha aumentado al 53% en el costo de kilovatio hora para cada familia puertorriqueña”.

“Esa cantidad es una burla a las necesidades de Puerto Rico y pone en jaque el desarrollo económico del país”, acotó.

Vivienda

La segunda fase que amerita acción es la vivienda, pues el programa federal de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) tiene fondos disponibles ascendentes a $2,945 millones desde julio de 2019, denunció.

“Del total de $2,945 millones en fondos federales que tiene asignado el programa, el gobierno de Pierluisi alega que hay $2,426 millones obligados y $519 millones sin obligarse. Eso es falso y es falso, porque de los $2,945 millones que dicen que recibieron, solo han desembolsado $480 (millones). O sea, el 16%”, sostuvo.

“Para el gobierno de Pedro Pierluisi, la palabra obligado es el dinero recibido para un propósito, pero no es equivalente a que el trabajo se contrató o comenzó la construcción. De ahí la gran diferencia entre lo que intenta proyectar el gobierno de Pierluisi y el caos que certifica el GAO”, añadió el líder senatorial.

PUBLICIDAD

Por otro lado, resaltó que el programa para asistencia al comprador recibió 11,140 solicitudes, pero ha cerrado solamente 3,455 casos, que se traduce al 31% de las solicitudes de familias para comprar un nuevo hogar.

“Quiero puntualizar algo aquí: 11,000 personas que necesitan vivienda, que cualifican, que fueron certificadas por el gobierno estatal y federal para recibir esa ayuda, solamente el 30% la ha recibido desde el 2019 señoras y señores. Por eso sigo diciendo que es un desastre”, comentó al recordar que este programa no es nuevo, sino comenzó tras la aprobación de la Ley 4-2001 de su autoría.

Educación

Dalmau Santiago especificó que el gobierno tenía, durante el pasado año fiscal, $9,112 millones para atender las necesidades educativas del país.

“En educación el asunto es más serio y, a la misma vez, doloroso. Para ponerlo en perspectiva, ese dinero es, sin contar el pago de la deuda, mayor que el presupuesto de todo el país”, arguyó.

Por otro lado, dijo que el Departamento de Educación cuenta con una asignación de $3,250 millones para reparar 1,109 escuelas, $2,967 millones para reclutar personal de mantenimiento y enfermería y partidas monetarias para programas después del horario regular a clase.

“Hay recursos y aun así no contamos con escuelas aptas y preparadas, no tenemos los maestros reclutados para todas las materias, no contamos con personal de mantenimiento, ni de enfermería, orientadores, bibliotecarios y de apoyo, y nuestra niñez y juventud no cuenta con los libros, los materiales, no tienen mochilas ni el equipo didáctico necesario, pero el Departamento tiene $9,112 millones sin usar”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Le recuerdo al gobernador y al secretario de Educación (Eliezer Ramos) que las clases del 2023 comienzan el lunes, 9 de enero. Desde ahora tienen tiempo a ver si las tienen lista al 9 enero”, advirtió.

Carreteras y puertos

De otra parte, FEMA anunció en septiembre de 2020 la asignación de sobre $783 millones para reparar carreteras, puentes y puertos.

Empero, no fue hasta la semana pasada que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) anunció el inicio de la primera obra desde María.

En el tema de los puertos, aseguró que “al puerto de Mayagüez se la asignaron $207 millones para su reconstrucción y reparación. Dos años después, apenas se ha utilizado $1.4 millones para el diseño de la obra. Mientras, el puerto de Ponce recibió una asignación de $11.2 millones para reparación en sus grúas y no se ofrecen datos sobre el uso”.

“El caos en este país en todas estas agencias le está costando mucho a nuestra gente, le está costando muncho al desarrollo económico, le está costando mucho a nuestro país. Es un desastre administrativo”, indicó.