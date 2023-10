El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, demandó hoy al gobernador Pedro Pierluisi, a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la jueza Jessika Padilla y a dicho organismo electoral, por entender que la negativa del gobernador de someter nuevos nombramientos procura que la presidenta alterna ocupe el cargo indefinidamente.

”En el día de hoy, el Senado de Puerto Rico inicia un procedimiento legal contra el gobernador Pedro Pierluisi para hacer valer nuestras prerrogativas constitucionales. El señor gobernador, nuevamente, pretende usurpar poderes constitucionales reservados para los cuerpos legislativos, al negarse a someter nombramientos en propiedad, con el claro intento de retener interinatos indefinidos en clara violación de la Constitución y a las propias decisiones del Tribunal Supremo. En este nuevo intento, el gobernador Pierluisi pretende dejar de forma indefinida a la presidenta alterna de la CEE en un cargo para el cual ni ha sido nombrada ni confirmada”, expresó el dirigente senatorial en declaraciones escritas.

En el recurso legal, Dalmau destaca que la funcionaria permanece en el puesto sin haber sido nombrada ni confirmada por el Senado, “en clara violación a la Constitución y a las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.

”En este caso, la presidenta alterna de la CEE, no puede ocupar el cargo de presidente en propiedad indefinidamente, porque aquí no se trata de un interinato producto del vencimiento de un término dispuesto ni de una sustitución temporera, se trata de una vacante producto de una renuncia voluntaria que tiene que llenarse según dispuesto en el Código Electoral”, dijo Dalmau Santiago.

El presidente senatorial pide al tribunal que ordene al gobernador que cumpla con su obligación constitucional de nombrar un candidato a presidir la CEE, para que la Legislatura cumpla con su obligación constitucional de evaluarlos.

”Cada vez que se atiende un asunto ante la CEE que no logre unanimidad, la controversia estaría siendo resuelta por una persona que no ha sido nombrada ni confirmada para ese cargo. Si el gobernador desea que la jueza Padilla ocupe el cargo de la Presidencia de la CEE en propiedad, tiene que someter su nombramiento ante el poder legislativo de conformidad a la ley. Ese es su deber y su obligación. Por su parte, la jueza Jessika Padilla, no debe prestarse para un claro intento de burlar nuestro ordenamiento jurídico y debe requerirle al primer ejecutivo que cumpla con la ley. Hacer lo contrario, es hacerse parte de un claro intento de usurpación de poderes de otra rama constitucional que no puede permitirse”, advirtió el dirigente senatorial.