El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, rechazó hoy que el liderato legislativo esté arrastrando los pies con la evaluación de los nombramientos del gabinete del gobernador Pedro Pierluisi, como alegó este fin de semana la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes.

“El mensaje que le estoy diciendo es que como este es un gobierno compartido yo no voy a aprobar un nombramiento fast track a menos que haya una urgencia explicable y compartida con los compañeros senadores, sino que le voy a dar el trámite correspondiente. No hay cheques en blanco”, dijo Dalmau Santiago al anunciar que el nominado secretario de Estado y ex senador, Larry Seilhamer, será confirmado al cargo este jueves en el Senado.

“Tiene los votos”, dijo Dalmau Santiago en entrevista con periodistas en el Capitolio, luego de participar en la vista pública en la que se evaluó hoy en la Cámara Alta el nombramiento del nominado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Dalmau Santiago sostuvo que ninguno de los nominados tiene limitaciones para ejercer sus cargos porque fueron nombrados por el gobernador Pedro Pierluisi estando la legislatura en receso.

Sobre el nombramiento de Emanuelli, el Presidente del Senado indicó que al parecer también tiene los votos para ser confirmado lo que podría ocurrir la semana próxima.

“Una vez se termine la vista se prepara el informe que por lo que veo no ha habido objeción”, dijo Dalmau Santiago, quien dio a entender que la Comisión de Nombramientos que preside rendirá un informe positivo a favor del nominado.

Como parte del proceso explicó que después que los miembros de la Comisión de Nombramientos voten sobre el informe, se llevará al pleno. Dijo que esto podría ocurrir el martes o jueves de la semana próxima, dependiendo de los cambios que tengan que hacer las cámaras legislativas en sus calendarios si el gobernador Pedro Pierluisi acude a la Legislatura la semana próxima a ofrecer su primer mensaje sobre el estado de situación del País.

“Hasta ahora no hay oposición de los compañeros senadores al nombramiento (de Emanuelli)”, dijo el líder legislativo.

Dijo que hasta el momento sólo el doctor Enrique Vázquez Quintana, ex secretario de Salud bajo la administración del gobernador Pedro Rosselló, sometió una ponencia en contra.

Vázquez Quintana cuestionó el desempeño de Emanuelli con el despido de la sub secretaria de Justicia, la fiscal, Phoebe Isales Forsythe, así como el despido, de la directora de la Unidad Anti Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, Rita Rodríguez Falaciani.

“El licenciado Domingo Emanuelli despidió de forma humillante a la licenciada Phoebe Isales del departamento que él aspira a dirigir y que él mismo la designó seis semanas antes. No ha dicho qué ocurrió en ese período de tiempo que justificara su despido, solo ha dicho que es un puesto de confianza. Pero, esa contestación es muy simple y acomodaticia”, sostuvo Vázquez Quintana.

El galeno también aludió a una demanda que enfrentó junto a otros doctores y un hospital de Arecibo en la cual Emanuelli figuró como uno de los abogados de la parte demandante en 1999. Según Vázquez Quintana se trató de una demanda frívola, que culminó con una transacción, de la cual el médico no formó parte.

El Presidente del Senado dijo que la carta que envió Vázquez Quintana a la Comisión de Nombramientos “formará parte del expediente y los compañeros legisladores tomarán decisiones a base de si esa carta impide o no que se dé un voto a favor del nominado”, indicó Dalmau Santiago.

El líder senatorial dijo además, que los próximos nominados en ser evaluados en vistas públicas lo son el designado secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa y el comisionado del Negociado de Bomberos, Javish Collazo.

En torno al nombramiento de la secretaria de Educación, Elba Aponte dijo que cumplió con la entrega de los documentos de rigor a la Comisión de Nombramientos, pero dijo que todavía no entregado información que le requirió la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. “De no entregarlo en estos días, recorreremos al tribunal”, agregó.

Detalló que de los 28 nominados que están pendiente de confirmación, 18 ya han entregado los documentos requeridos como parte del proceso.

El nombramiento de Manuel Torres al cargo de Contralor de Puerto Rico, Dalmau Santiago indicó que todavía formalmente no ha llegado al Senado.