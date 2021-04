El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo hoy que el informe de la Comisión de Nombramientos sobre la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos ya está listo, pero no dijo si es a favor o contra de la confirmación de la funcionaria.

No obstante, dejó entrever que Aponte Santos no tiene los votos para ser confirmada, aunque hizo claro que no ha hecho un conteo de los votos de los senadores.

Dijo que mañana miércoles a las 3:00 de la tarde en la reunión semanal que sostienen los líderes legislativos con el gobernador Pedro Pierluisi le hablará al mandatario sobre el status en que se encuentra el nombramiento de Aponte Santos.

Dalmau Santiago indicó que los votos en contra que conoce son de los senadores que se han expresado públicamente. “Me imagino que (el gobernador) me preguntará. Yo siempre le doy un informe del status de los nombramientos”, sostuvo el Presidente del Senado.

No adelantó sin embargo, lo que le dirá a Pierluisi sobre el nombramiento de la Secretaria de Educación. “Yo no he contado los votos. Sé que algunos compañeros se han expresado a favor y en contra y cuando uno mira y cuenta no tiene los votos suficientes. Ella necesita la mayoría de los presentes, siempre y cuando haya quorum, pero como es un nombramiento tan importante van a estar los 27 senadores en el hemiciclo. Así que necesita 14 (votos) y de acuerdo lo que he leído no los tiene, pero tengo que circular un informe de Comisión y hay que votar primero”, indicó el líder legislativo a preguntas de periodistas en el Capitolio.

“Aquí se dan unos procesos paralelos, ¿alguien duda de que se están haciendo llamadas a favor y en contra? Yo no dudo de que haya otras personas también contando los votos”, agregó.

“Pienso por las expresiones que hizo el gobernador probablemente está evaluando qué va a pasar con los votos en la Comisión de Nombramientos. Cuando él vea si en la comisión tiene los votos o no, es otra herramienta que él tiene para tomar decisiones, pero esas son decisiones de él”, expresó Dalmau Santiago.

Aunque no fue categórico, dijo que si mañana miércoles convoca a los miembros de la Comisión de Nombramientos y se vota sobre el nombramiento, “le llevo (a Pierluisi) el resultado”.

Indicó sin embargo, que esa es solo una posibilidad ante el receso legislativo decretado por los casos positivos de COVID-19.

Si la Comisión de Nombramientos optara por dejar el asunto en manos del pleno del Senado, Dalmau Santiago dijo que “esa decisión será del caucus de la mayoría popular”

“Esto es muy fluido no voy a tomar una decisión yo tengo 12 (senadores, incluido él). No tengo mayoría absoluta y tengo que contar con mis compañeros senadores antes de tomar decisiones y estamos hablando. Hemos tenido conversaciones pero no como caucus porque llevamos unos días fuera. Me gustaría hoy o mañana tener un zoom con los compañeros”, dijo.

Preguntado cuándo entonces, se llevaría o no el nombramiento a votación, indicó que “ha habido comunicación con el gobernador, pero la agenda acá en la Legislatura yo la hago de acuerdo a lo que yo establezca con mis compañeros de delegación”.

“No quiero alargarlo más, pero una vez hable con los 11 compañeros (de su delegación) tomaré la decisión”, estableció.