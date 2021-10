El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, emplazó hoy al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a que evite “un nuevo choque de poderes” y antes de que venza la actual sesión ordinaria envíe a la Legislatura los nombramientos de su administración que están expirados.

Se refirió a los puestos de Contralor, Presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a dos miembros de la Oficina del Panel de Ex Jueces del Fiscal Especial Independiente, la Procuradora de las Mujeres, al igual aquellos jefes de agencias que ocupan interinatos, como el caso del Departamento de Educación, que opera con un secretario interino.

El líder legislativo dijo que estos cargos, vencen el próximo 16 de noviembre, cuando expira la presente segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa y sentenció que según el estado de derecho, el Gobernador tiene que renominarlos, nombrarlos de forma interina o someter otro nombramiento.

“El Gobernador no puede eludir esta responsabilidad ni desvirtuar el estado de derecho y las disposiciones constitucionales de separación de poderes con expresiones de que no se hace necesario actuar. Unilateralmente no puede tomar esa decisión, pues estaría nuevamente a las puertas de otro choque de poderes constitucionales ante el poder judicial. Por tanto le hago extensiva la invitación al diálogo y a la acción responsable”, indicó el líder senatorial.

Dalmau Santiago dijo en conferencia de prensa en el Capitolio, que jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido desde hace décadas “lo que no puede darse con nombramientos cuyos términos han expirado, como en aquellos casos en que los nombramientos son de carácter interino”. Reclamó que el estado de derecho impide lo que se ha denominado como “el holding over” o permanencia indefinida en los cargos cuando el término ha concluido o expirado.

“Múltiples instituciones con importantes funciones en el ordenamiento de nuestro gobierno están en manos de personas, cuyos nombramientos han expirado”, denunció Dalmau Santiago para agregar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que el poder nominador no puede dejar a una persona cuyo nombramiento venció, indefinidamente en el cargo.

Citó dos casos resueltos por el alto tribunal: Nicolás Nogueras versus Hernández Colón, de 1991 y Hernández Agosto versus López Nieves, que data de 1983.

Dalmau Santiago dijo sin embargo, que no consideraba llevar la controversia a los tribunales e insistió en el diálogo.

“Estoy ejerciendo el poder constitucional de consejo, no estoy hablando de tribunales, estoy diciendo que los que están no se pueden quedar, esto hay que resolverlo con diálogo, el tribunal dice que el límite es la próxima sesión sino se rompe la separación de poderes”, agregó.

El Presidente del Senado dijo que “hay buena comunicación” entre él y el Gobernador y sostuvo que estaba reaccionando a expresiones que hizo en días recientes Pierluisi en el sentido de que podría hasta enero a los jefes de agencias que ocupan interinatos.