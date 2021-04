El presidente del Senado, José Luis Dalmau se reafirmó esta tarde en que el nombramiento de Jesús González Cruz como secretario interino de Educación “es ilegal” y le pidió al gobernador Pedro Pierlusi que reconsidere su decisión de dejarlo en el cargo sin tener el consentimiento de la Cámara Alta.

El líder senatorial dijo que se reúne a las 3:00 de la tarde de forma virtual con el Gobernador y que espera que “recapacite” para evitar un pleito en los tribunales.

“Quiero primero invitar al gobernador a que reflexione sobre el asunto. No quiero iniciar una guerra con el Gobernador. No es conveniente ni para el proceso de los demás (nominados) porque si el Gobernador insiste no tendría que traer a ningún nominado al Senado. Los nombra a todos interinos sin que pasen por el Senado. Eso no opera así”.

Sostuvo que González está ocupando el cargo de forma ilegal. “Quiero advertírselo. Todo lo que haga allí es ilegal porque él fue rechazado ayer. Él ocupa una posición en el Departamento de Justicia como procurador de menores y debe saber las consecuencias éticas que eso tiene”, dijo el líder legislativo.

“El Gobernador lo nombró, tiene que pasar por el Senado y el Senado lo rechazó”, sostuvo Dalmau Santiago en declaraciones a periodistas en el Capitolio. Dalmau Santiago dijo que primero quiere hablar Pierluisi, pero advirtió que si el mandatario se mantiene en dejar a González al frente del Departamento de Educación “no nos deja otra alternativa que buscar los recursos legales”.

“Si el gobernador insiste en mantener allí a una persona que fue rechazada por el Senado, es un desafío, no a mí, a la Constitución”, sostuvo para agregar que la decisión del Gobernador de dejar al González lo tomó por sorpresa porque habían estado en comunicación.

Dijo que antes de llevar el nombramiento a votación anoche, quería recibir al nominado en su oficina y le informó a Pierluisi que González no tenía los votos. “Le di un espacio, Gobernador evalúe esto, yo voy a actuar el jueves y la contestación de él fue que no iba a retirar al nominado que yo cumpliera con mi labor”, narró Dalmau Santiago.

“Hay más de diez precedentes y el Gobernador no puede pasarle por encima a la Constitución. Lo invito a que reflexione, retire ese nombramiento y nombre a un educador allí”, indicó el líder legislativo.

“Yo siempre he estado abierto al diálogo. Invito al Gobernador a que revise los precedentes, revise el Código Político. Él es abogado, él fue secretario de Justicia, él sabe lo que dice la Constitución, él sabe lo que es la separación de poderes.

Dijo que tan importante es la Constitución en este asunto que si él dice que puede nombrar y dejar una persona interina ahí, no tendría que pasar ningún nombramiento por la legislatura. Los nombra a todos interinos y ya. La Constitución no opera así, por eso hay un balance.