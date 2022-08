Ante el inicio de la sesión extraordinaria el próximo lunes, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, adelantó que la próxima semana presentará propuestas e impulsará discusiones en torno a la crisis de salud que se vive en la Isla, así como del servicio eléctrico que provee LUMA Energy.

Tras ofrecer un mensaje a los miembros de la Cámara de Comercio en un hotel en Isla Verde, el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) afirmó, “que la prioridad de Puerto Rico en estos momentos, sí es importante LUMA y lo energético, pero (también) la salud. Y lo digo, porque hemos visto en las pasadas tres semanas el colapso de la salud en todas las áreas”.

Aseguró que el estado de la salud es más importante que la crisis energética que se vive en el País, ya que a su entender “es una situación que le corresponde al gobernador y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.

“Nosotros podemos investigar, podemos hacer señalamiento, pero si el Ejecutivo no actúa, pues es un poco más difícil”, aseguró.

No obstante, dijo que el estado de la salud en la Isla cobra notoriedad, porque desde el principal centro de formación de profesionales, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, hasta el Centro Médico de Río Piedras, donde se agrupan los principales hospitales del País, se han visto afectados.

“Hemos visto en las pasadas dos, tres semanas el colapso de la salud en todas las áreas. Antes se hablaba de los médicos o de las aseguradoras o de las ambulancias. (Nosotros) vamos a empezar por donde comienzan los profesionales de la salud, por el Recinto de Ciencias Médicas. Despidieron a la rectora por irregularidades en el manejo y la admisión de los profesionales de la salud cuando están empezando. En ese mismo Centro Médico se fue la luz y se puede ir. Pero, ¿cuál es la respuesta? Fue lenta y no tenían generadores de emergencia, cuando por ley tienen que tener dos generadores cada hospital para evitar que un enfermo que depende de un ventilador pueda fallecer por una interrupción de energía eléctrica. Vemos cómo hay escasez de paramédicos, escasez de técnicos, escasez de anestesiólogos, escasez de neurocirujanos, escasez de ortopedas. Está en todos periódicos de toda la pasada semana. Para colmo, la fuga de médicos se da porque la tarifa más alta que le pagan a los médicos aquí, Medicaid, es la más baja que se paga en la nación”, afirmó al enumerar algunos de los problemas que se enfrentan.

Dalmau informó que la próxima semana presentará sus propuestas a los legisladores y promulgará el desarrollo de ideas para establecer legislación que promulgue la estabilidad del sistema de salud.

Asimismo, adelantó que “sobre LUMA les voy a hablar durante la semana, porque tengo también una sugerencia que hacer”.

“Todavía hay espacio para propuestas, porque han sido muchos los desaciertos de esta compañía en términos de proveer un servicio seguro. Sabemos todo lo que ha pasado, pero para eso se había traído… Se trajo a LUMA para tener una energía más barata y más limpia, y eso no ha sucedido. Van a cumplir ya 15 meses de la estancia de la administración de LUMA y hay más de $600, $700 millones en déficit. Se hablaba de romper el monopolio de energía eléctrica y se le dio a un monopolio privado y a 15 meses no vemos resultados todavía ni vemos que las cosas comiencen a mejorar. Eso le corresponde al gobierno. Nosotros fiscalizamos, pero le corresponder al gobierno actual. Pero para no decir que uno propone o critica, no, yo voy a proponer soluciones en la próxima semana, cuando comience la sesión”, manifestó Dalmau.

Dijo que no descarta solicitar al gobierno de Pedro Pierluisi que se cancele el contrato con LUMA.

Por otro lado, el presidente del Senado reiteró que la exsenadora y exsecretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, no cuenta con los votos necesarios para convertirse en la Procuradora de la Mujeres si el gobernador Pierluisi la nombra al cargo, “pienso que por los comentarios y las características que tiene su oficina”.

Aludió a que para dicha oficina se necesita una mujer que promueva la confianza necesaria para que otras mujeres acudan a hacer denuncias.

“No puede ser una oficina para unos o para otros, como se ha especulado por ahí, que si son liberales, que si son conservadores, que ese no debe ser el argumento. El argumento es que la persona que se designe allí debe contar con la credibilidad y la confianza de que cuando una mujer vaya a querellarse diga: ‘yo me puedo querellar, porque esta persona no está favoreciendo a un grupo o a un sector o una posición específico’. Ese debería ser el criterio de la verdad. Nosotros ofrecemos un consejo. El gobernador nomina y cuando el gobernador nomine, nosotros evaluaremos”, concluyó.