Por muchos años, Miladis Pérez Rodríguez fue funcionaria de colegio y siempre le gustaba ver cuando muchas de sus amistades llegaban a votar desde temprano en las elecciones.

Hoy, ya retirada de la faena electoral, fue la primera en llegar en la escuela Rafael María Labra en Santurce y estaba extrañada de no ver a sus amigas.

“Me estuvo extraño porque siempre venían temprano, pero las empecé a llamar y ya convencí a una para que venga a votar”, dijo Pérez Rodríguez.

“Me dijo que estaban indecisas y que se habían quedado en la casa sin motivación, pero las estoy motivando”, agregó.

Considera que las dudas pudieran estar relacionadas -en parte- con el miedo a contagiarse de COVID-19.

“Puede ser el miedo por la pandemia, porque tienen miedo a infectarse. Le dije a una amiga que no, que hay separación de seis pies de distancia y entonces me dijo que sí, que venía”, destacó Pérez Rodríguez.

“Yo, a pesar de todo, no le tengo miedo, porque siempre estoy preparada para cuidarme”, comentó. “Siempre me he cuidado y hasta fecha, a esta altura, aunque estoy lejos de los 70 años, me tengo que cuidar yo y recomendar a las amistades para que se cuiden”.

Por su parte, Rafael Pastor Ginorio tampoco tenía temor a contagiarse, pese a estar en una edad de mayor riesgo.

De hecho, no se amilanó pese a haber venido el sábado para el voto adelantado, pero le indicaron que regresara hoy, pues en aquel momento no figuraba en las listas.

“Sucedió que había solicitado el voto adelantado hace más de un mes y aparentemente no hubo tiempo para procesar mi solicitud”, relató. “Me indicaron que solicitara voto preferente y para eso saqué certificado para evidenciar que tengo 80 años, que no puedo estar mucho tiempo de pie y gracias a Dios me lo concedieron”.

Así que Pastor llegó temprano hoy, con su mascarilla, y hasta con un termómetro personal en el bolsillo, pero sin temor alguno.

“No tengo miedo, mientras sigamos los protocolos, como tener mascarillas puestas en todo momento. Y si tienen guantes, mejor todavía”, manifestó.

“Pero, si la persona tiene miedo de venir a votar, sepa que si usted va al supermercado a hacer compra, hay más riesgo de lo que hay aquí en una votación. En los supermercados hay gente aglomerada y no se mantiene ni la distancia”, abundó.

Uno de los coordinadores electorales de este colegio, Agapito Ayuso, se aseguró que antes de abrir los colegios todos los materiales estuvieran desinfectados. Sobre las precauciones, destacó “sobretodo la distancia y la mascarilla”.

“Las personas deben entrar con la mascarilla. Deben mantener distancia de no menos de seis pies. Al entrar a los colegios, el material estará desinfectado y antes de entrar se aplica desinfectante en las manos”, señaló.

Ayuso también dijo, antes de abrir los colegios, que se tomaría la temperatura, pero luego aclaró que conoció de una instrucción en la dirección contraria.

Por su parte, la coordinadora electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yanilda Rodríguez, cuestionó el cambio, con respecto a las primarias y el voto adelantado, cuando sí se tomó la temperatura.

“Se determinó que no se va a tomar temperatura. Alguien dijo que eso era discrimen (si tenía alta temperatura). No. Lo que se hacía es que esa persona se quedaba en el vehículo y se le llevaban las papeletas y ejercía su derecho en el vehículo y se evitaba que estuviera contagiando a otras personas”, dijo Rodríguez.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, confirmó que no se estableció como requisito la toma de la temperatura de los votantes.

Rosado Colomer dijo que se coordinó con el Departamento de Salud y que, si no se le hace un cuestionario al elector, tomar la temperatura es un ejercicio inútil.

No obstante, en algunos centros de votación, como en la Congregación Mita y en el coliseo Mario Quijote Morales, sí se tomó la temperatura.

Para Pérez Rodríguez, como ex funcionaria de colegio, considera que las circunstancias permiten tener seguridad para no dejar de emitir el voto.

“Definitivamente estamos preparados para eso, para que todo el mundo pueda votar sin problema ninguno. Hay que buscar la manera para votar”, afirmó.