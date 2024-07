Entrada ya la actual temporada de huracanes, que se ha pronosticado será una bien activa y que al momento registró un huracán que llegó a alcanzar categoría 5, un informe de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC) revela que decenas de refugios no están en las condiciones mínimas para acoger a la población que necesite resguardarse en caso de una emergencia o desastre.

De acuerdo con ese estudio, para el que se eligieron de manera aleatoria 94 de los 365 refugios disponibles a través de todo Puerto Rico, por lo menos entre el 35% y el 45% de ellos no estaría cumpliendo con algunos de los elementos básicos, entiéndase contar con generador eléctrico, cisterna y servicios sanitarios funcionales, para asegurar el bienestar esencial de las personas que acudan a ellos, por el tiempo que sea que tome la emergencia.

PUBLICIDAD

Todavía más, según indicó a Primera Hora el procurador del ciudadano, Edwin García Feliciano, en algunos casos son deficiencias que ya se habían señalado durante las evaluaciones a los refugios que llevó a cabo la OPC en 2022 y 2023, cuando revisaron todos los 365 refugios.

Edwin García Feliciano

“Este año, en lugar de ir a ver todos los refugios, hicimos una muestra aleatoria, seleccionamos una muestra de 94 refugios. De esos 94 refugios, en el tema de las cisternas, encontramos que 78 refugios tenían cisterna, y 16 no contaban con ese servicio. Sin embargo, de esas 78 escuelas que tenían cisterna, solamente 55 se encontraban funcionando, mientras que 23 no lo estaban. Así que cuando sumamos las que no tienen ninguna cisterna, y las que no estaban funcionando, son 39 cisternas que no estaban funcionando”, comentó García Feliciano.

En el caso de los generadores eléctricos, agregó el procurador, “es más dramática la situación”, pues solamente 36 de las 94 escuelas inspeccionadas contaban con ellos; y de esas 36, solo en 26 el generador funcionaba, y en las otras 10 el equipo, o no funcionaba, o no estaba conectado. Eso quiere decir que, en 68 de los 94 refugios evaluados, no hay generador o si lo tienen no funciona o no está conectado, “que para nosotros es lo mismo, porque el evento, la emergencia, se puede dar en cualquier momento y el generador tiene que estar operacional siempre”.

García Feliciano agregó que también evaluaron si los planteles tenían o no placas solares, y de las 94 escuelas revisadas, 56 cuentan con placas solares. Sin embargo, de esas que tienen, en 10 no funcionan, ya sea porque “llevan años sin operarlas, o no saben cómo funcionan, o no saben la capacidad de las placas solares”.

PUBLICIDAD

Acotó que, sobre este tema de energía solar, la OPC hizo otro estudio adicional, que esperan publicar pronto, y que toma en cuenta que la Cruz Roja donó a 160 escuelas en Puerto Rico placas solares para el uso de refugios.

En lo que respecta a las instalaciones sanitarias, de las 94 escuelas, que fueron evaluadas entre mayo y junio pasado, 50 tienen deficiencias en estos equipos. Entrando en más detalles: 14 no tienen inodoros, ya sea que está sellado el espacio, el inodoro no funciona o se desborda; 23 carecen de lavamanos o está inservible; 11 no tienen urinales; 8 carecen de mezcladoras; 9 tienen problemas de que no cumplen con la Ley ADA (acceso adecuado para personas con diversidad funcional, por ejemplo, contar con espacio suficiente, altura adecuada y agarraderas para poder acceder desde una silla de ruedas); y 6 no tienen las puertas.

“Y fíjese que ahí no tocamos, aunque nosotros sí lo hemos discutido con las 11 agencias que atienden estos asuntos (de los refugios), los cuartos de lactancia, tiene que haber cuartos de lactancia; tiene que haber duchas, porque pueden estar ahí varios días; si a esos refugios van niños, aunque esto no está escrito en ningún lugar, el sentido común dice que ahí tiene que haber libritos de pintura, y qué se yo, para entretener a esos niños y a veces a adultos también. Son cosas con las que, básicamente, en todos los refugios se tiene que lidiar para tratar con sensibilidad, con decencia a esa familia que llega ahí”, afirmó García Feliciano, quien conoce de primera mano la operación de los refugios, pues lo vivió cuando fue alcalde de Camuy.

PUBLICIDAD

Asimismo, recordó que los refugios deben contar, por ley, con espacios adecuados para mascotas.

“Por eso es que cuando las agencias dicen, ‘los refugios están listos’, es porque a veces entienden que un refugio es un salón redondo, cuadrado o rectangular, con un catre. Pero eso no es”, lamentó el ombudsman, como también se conoce al procurador.

“El refugio tiene que darle algún tipo de seguridad a esa familia que va al refugio, y algún tipo de privacidad, si es necesario. Cojamos el caso de una mujer que tenga ocho o nueve meses de embarazo y va a un refugio, pues tienen que tener el cuidado dónde la ubican, con un nivel de privacidad. Si llega una persona en silla de ruedas, y los baños no permiten que la silla de ruedas entre, ¿cómo atendemos a esa persona?”, cuestionó.

García Feliciano indicó que por los pasados dos años se han reunido y han discutido esos asuntos con personal de las agencias involucradas en el manejo de refugios, incluyendo al Departamento de la Vivienda, que lleva el rol principal, así como el Departamento de Educación, la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, Autoridad de Edificios Públicos, Departamento de Salud, Bomberos, entre otros.

“Solo en una región, que es la región de Arecibo, que dirige el señor Santos de la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, se han ido corrigiendo cosas, que en otras regiones no se han corregido. Básicamente, es la única región que le ha dado seguimiento. Quizás no están 100% como nosotros quisiéramos, pero han hecho unos adelantos, y eso ha traído una mejoría en los refugios de esa región”, afirmó.

PUBLICIDAD

El procurador agregó que, tomando en cuenta “que al final del día son los alcaldes y alcaldesas los que mitigan la situación de los refugios y los atienden, aunque esa no es su obligación, la obligación es del estado”, le ha sugerido al secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, que aproveche esa experiencia de los alcaldes y alcaldesas y le asignen los fondos para adquirir, instalar y mantener los generadores y cisternas que haga falta, y para que sus brigadas pongan los baños y duchas en condiciones, entre otras labores que podrían asumir efectivamente, como ya muchos han hecho.

Todos los municipios tienen situaciones

A preguntas de este diario, García Feliciano indicó que no había ningún municipio que sobresaliera como particularmente preocupante, ni tampoco alguno libre de deficiencias. Por el contrario, aseguró que “todos los municipios tienen alguna u otra situación, de menor o mayor grado, pero todos tienen algo”, pues, por ejemplo, reiteró que “en la mayoría no existe el cuarto de lactancia”.

“Nosotros nos damos a la tarea de hacer las notificaciones, los invitamos a las reuniones para que ellos tomen notas, de manera que ese refugio -al final del día- tenga todos los elementos necesarios, y que se convierta en uso y costumbre, en una buena práctica en cada uno de los municipios de Puerto Rico, tener los refugios al día”, insistió.

Vivienda: “Que la ciudadanía esté tranquila”

El secretario de la Vivienda, por su parte, indicó que no ha recibido el informe y no ha podido ver los detalles de los señalamientos, pero aseguró que cualquier deficiencia sería atendida con la diligencia que amerita.

PUBLICIDAD

Explicó que, de ordinario, la evaluación de refugios comienza desde principios de año, y durante los análisis, de encontrar deficiencias, se hacen referidos a las diferencias agencias que forman parte del grupo que se ocupa de la operación de refugios, y que incluye al Departamento de Educación (DE), Autoridad de Edificios Públicos, oficinas de Manejo de Emergencias Municipal, Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, entre otras.

Rodríguez agregó que, precisamente, sobre muchas de esas agencias recaen las responsabilidades de reparaciones y otros ajustes que necesiten los refugios.

Recordó que los refugios “son facilidades que están en uso constante durante todo el año”, por lo que no es inusual que ocurran diferentes situaciones a cada rato.

El secretario afirmó que, en lo que respecta a generadores eléctricos y cisternas, el DE ya ha adquirido estos equipos “y comenzó el proceso de instalación en las escuelas, y la prioridad dentro de esas instalaciones son las escuelas que van a ser utilizadas como refugios”.

Cuestionado sobre si no se esperaría por parte de la población que los refugios estuvieran listos de cara a la temporada de huracanes, que es la época donde más probabilidades hay que entren en uso, reiteró que prefería esperar a ver “exactamente los señalamientos” del informe, antes de emitir comentarios.

Sin embargo, recordó que no todos los refugios –los que asegura con 343 y no 365, como indica la OPC– se ponen en uso, y se priorizan aquellas escuelas que cuentan con todos los elementos necesarios, de generador, cisterna y baños en buenas condiciones.

PUBLICIDAD

De igual manera, recordó que no todas las áreas de una escuela se usan para refugio, como ocurre con los segundos pisos, que no se abren, y que podría ser que alguna zona, por ejemplo, no tenga todos los baños en cumplimiento con los requisitos para refugio.

Asimismo, agregó que, hay señalamientos, como el de la ausencia de un cuarto de lactancia, que son cosas que se ajustan y se hacen disponibles una vez se abre el refugio, como se hizo, por ejemplo, con los cuartos de aislamiento durante la pandemia.

“Ciertamente, alguna situación va a haber de algún tema que hay que reparar o que hay que atender, y esos mismos señalamientos nosotros los hacemos. Son lugares que están en constante uso, así que situaciones pueden pasar”, comentó.

“Definitivamente vamos a verificar, evaluar lo que nos trae el procurador en ese informe. Lo discutiremos con él, aclararemos dudas. Estoy seguro que hay temas que se pueden aclarar. Y lo importante es que nuestros refugios están disponibles, y que nosotros nos aseguramos de que tengan los elementos necesarios para salvar vidas y seguridad. Pero que la ciudadanía esté tranquila, que nosotros todos los años estamos trabajando con los refugios, y los vamos a tener disponibles para salvar la vida y la seguridad de las personas”, afirmó, reiterando que hay 343 refugios con capacidad para acoger unas 40,800 personas, si bien por regla nunca se abren todos al mismo tiempo.

Varios requisitos para abrir un refugio

Facilidades sanitarias adecuadas

Accesos al refugio libres de obstrucción

Áreas de estacionamiento disponibles

Disponibilidad de servicios de seguridad

Rotulación de áreas

Área/s de salones dormitorio disponibles

Área/s para manejo de alimentos

Área/s para archivo de documentación de la operación del refugio

Área/s para establecer lugares de aislamiento preventivo, de ser necesario

Reglas del Refugio

Baños

Áreas de entrada(s) y salida(s)

Área de mascotas

Fuente: Guía para Operación de Refugios de Emergencia en Puerto Rico, del Departamento de la Vivienda