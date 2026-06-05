En busca de erradicar la violencia de género, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) inició este viernes en Lajas un nuevo proyecto en el que se utiliza a los hombres como modelos para romper con estos ciclos de violencia entre las parejas.

La iniciativa se denominó “Rompiendo el Molde: Hombres que Deciden No Repetir la Violencia”.

El primer evento para promover este mensaje se celebró en el Teatro Juventud Manuel González de Lajas. Reunió a alcaldes de la región, líderes comunitarios, periodistas y expertos en conducta humana.

Según se explicó en comunicado de prensa, esta iniciativa busca involucrar directamente a los hombres en la reflexión sobre su rol como padres, parejas y líderes dentro de sus familias y comunidades, reconociendo que su participación es fundamental para construir entornos seguros, respetuosos y libres de violencia.

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“El proyecto ‘Hombres Modelos en Contra de la Violencia’ representa un paso al frente indispensable en nuestra misión institucional. No podemos erradicar este mal social trabajando de manera aislada; necesitamos hacer partícipes a los hombres en la redefinición de una masculinidad basada en el respeto, la equidad y la corresponsabilidad familiar. Traer este conversatorio a Lajas demuestra que nuestro compromiso es firme en cada rincón de Puerto Rico”, expresó la procuradora de las mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez.

El conversatorio, moderado por Byankah Sobá, contó con la participación del periodista Julio Rivera Saniel; Ángel Morales Vázquez; el psicólogo Ángel de la Torre; y Héctor Caballero Vázquez, Trabajador Social Clínico (MSW). Entre los temas abordados se destacaron la transformación de los roles tradicionales de pareja, el rol del hombre como agente de cambio, el impacto de la violencia en el entorno familiar como víctimas secundarias y las herramientas de salud mental esenciales para romper ciclos de maltrato.

“La prevención y el bienestar de las familias son prioridades innegociables. Con iniciativas como esta, estamos ejecutando esa visión, llevando directo a los municipios la prevención no solo desde la fiscalización, sino desde la transformación cultural y de conducta humana”, enfatizó la procuradora.

La funcionaria urgió a la ciudadanía a no guardar silencio si se está en un ciclo de violencia. Para conseguir ayuda, puede llamar a la línea de apoyo y orientación confidencial de la OPM, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 787-722-2977.

“Erradicar la violencia es una tarea que nos convoca a todos, hombres y mujeres por igual”, concluyó la procuradora.