La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, aseguró en la tarde de hoy, jueves, que “poner en riesgo la vida de una niña y su madre es inaceptable”.

Las expresiones de la funcionaria surgen luego que la saliente gobernadora y exprocuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced, indultara condicionalmente a Edwin Domínguez Torres, exesposo de quien fuera candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, y quien fue sentenciado por maltrato.

“El indulto es una prerrogativa del gobernante. Ahora bien, por encima de todo, la seguridad de cualquier ser humano tiene que ser lo primordial. El poner en riesgo la vida de una niña y su madre para nosotros, es inaceptable”, tuiteó Boria.

PUBLICIDAD

También puede leer: Gobernadora indulta al exesposo de Alexandra Lúgaro sentenciado por maltrato

2/2 Estaremos atentos que se velen las restricciones impuestas. Como siempre, nuestra oficina estará presta para brindar el apoyo y los recursos necesarios para salvaguardar sus vidas. — Lersy Boria (@LersyBoria) December 31, 2020

Contra Domínguez Torres pesaba una sentencia de ocho años y un día de cárcel. Se le impuso la pena tras ser declarado culpable el 6 de diciembre 2019, por violar una orden de protección a favor de una menor, en este caso la hija de Lúgaro, ya que publicó fotos en las redes sociales. Además, fue declarado culpable de tres cargos de violación de órdenes de protección al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 246 de Bienestar de Menores, en instancias distintas.

“Estaremos atentos que se velen las restricciones impuestas. Como siempre, nuestra oficina estará presta para brindar el apoyo y los recursos necesarios para salvaguardar sus vidas”, añadió Boria.

Por su parte, tras el indulto, Lúgaro rememoró en una transmisión en vivo a través de Facebook que Domínguez Torres intentó atropellarla a ella y a su hija con su guagua en la avenida Ponce de León en 2016.

“En el 2017, él retuvo a la niña y me dijo que no me la iba a devolver hasta que le diera 10 mil dólares”, agregó.

Lúgaro reiteró que Valentina no es hija de Domínguez Torres.

“Mientras muchos celebran en las redes y dicen: ‘ay cuánto daría por verle la cara hoy a Lúgaro’, pues me la estás viendo, y esta no es la cara de una mujer derrotada, es la cara de una mujer molesta, triste, con miedo de lo que le puede pasar a su hija”, dijo.