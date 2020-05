Varias decenas de trabajadores que agrupan la clase profesional de primera respuestas en los hospitales protestaron frente a La Fortaleza exigiendo el mismo incentivo que el gobierno les están dando a otras clases trabajadoras expuestas directamente al contagio de coronavirus.

Tecnólogos de Imagen de Diagnóstico y Tratamiento, que agrupa ocho clase de profesionales de la salud, técnicos quirúrgicos y terapistas respiratorios marcharon desde antes del medio día de este lunes feriado hacia La Fortaleza para exigir a la gobernadora Wanda Vázquez Garced un incentivo.

“Les han dado incentivos a bomberos. No decimos que no les den. Pero a nosotros también nos tienen que dar porque ni distanciamiento físico podemos practicar en nuestros trabajos. Tenemos que estar encima de los pacientes. No pedimos más ni menos”, dijo el Eduardo Brito, de la Federación de Tecnólogos de Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento.

Los profesionales marcharon a pie y en auto desde El Capitolio con cartelones que describen sus exigencias, como los incentivos de $4,000. También resaltaron su labor durante la pandemia como “Héroes de los hospitales”.

Le acompañaron vehículos con altoparlantes expresando los sacrificios que esta clase trabajadora ha realizada para atender a los pacientes, como la falta de equipo médico adecuado con la que tuvieron que trabajar en un principio de la pandemia, así como su ánimo para seguir levantando la voz en protesta hasta que el gobierno les reconozca.

El gobierno designó en incentivos al Negociado de la Policía $45,140,000 para repartir en incentivos a sus policías en reconocimiento a su trabajo en la pandemia. Los policías han ido recibiendo $4,000 en sus cuentas de bancos desde abril. Otras clases trabajadora también han recibido incentivos.