El gobernador Pedro Pierluisi prometió este viernes no volver a quejarse.

La afirmación la hizo públicamente, tras haber conocido al motivador australiano Nick Vujicic, quien nació sin sus extremidades.

“Nick es un testimonio puro de la fuerza que reside en cada uno de nosotros demostrando que con determinación, coraje y fe inquebrantable podemos superar todos los retos. Yo les voy a decir algo. Yo acabo de compartir como una hora con Nick, y después de ese encuentro, la resolución que hice con él y la que hice conmigo mismo es que yo no me voy a quejar. Ni una vez más. No importa los obstáculos que yo enfrente en el camino, sean los que sean”, sentenció el primer ejecutivo como parte de su mensaje en el evento Gobierno Inclusivo.

Vujicic se encuentra de visita en la Isla este fin de semana para ofrecer charlas a jóvenes y a la comunidad sobre el camino para alcanzar el éxito, sin importar los obstáculos que se tengan en la vida. Este viernes, por ejemplo, les habló a unos 1,300 empleados de gobierno que se reunieron en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar. Se espera que en la tarde también comparta con algunos reclusos en Bayamón.

Como parte de su discurso motivacional, este residente de Texas informó que ha quedado “enamorado” de Puerto Rico. Por ello, prometió ser embajador de la Isla y de las personas con diversidad funcional.

Contó que, cuando nació, la primera proyección que recibió su madre fue que no podría caminar. Sin embargo, hoy lo hace.

Además, relató que su madre luchó en Australia para que pudiese ser aceptado en la escuela. El movimiento provocó que en el 1988 se abriera la educación para las personas con diversidad funcional.

El motivador australiano Nick Vujicic está de visita por primera vez en Puerto Rico. ( Suministrada )

Pero, más allá de los retos, el motivador dejó claro que “el fracaso es el camino al éxito” y que es la misma persona la que se pone límites en su vida al pensar cosas como “no eres suficientemente bueno” o “fracasaste”.

“No tienes que ser tú tu mayor ‘bully’”, afirmó.

También llegó a decir que “el motivo por el que vale la pena fallar es el mismo motivo por el que seguimos hacia adelante”.

Por su parte, el gobernador esbozó múltiples proyectos realizados en el pasado año para el bienestar a las personas con diversidad funcional. Incluyó el que jóvenes con síndrome Down pudieron trabajar en oficinas gubernamentales.

“Cada uno de nosotros tiene mucho que aportar a nuestra Isla y Talento Infinito es la forma en que probamos que nuestro mayor activo es nuestra gente. Somos fiel creyentes en la igualdad y la inclusión de todas y todos. Por eso, juntos, tenemos que ser portavoces y vamos a continuar trabajando para lograr un Puerto Rico en donde se respete la dignidad humana de cada persona. En donde todas y todos tengan las mismas oportunidades para tener éxitos y en donde como pueblo podamos crecer y progresar todos los días”, señaló.