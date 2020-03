El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz dijo que hoy que ante la posibilidad de la propagación del coronavirus en el País, le solicitará una reunión a los presidentes de los partidos políticos en el País para adoptar medidas de manera que no se afecten las votaciones de los eventos electorales que se aproximan.

Se refirió específicamente a la primaria demócrata del 29 de marzo, día en que también el PNP, tiene una elección especial para llenar la vacante en el Senado que dejó el senador Larry Seilhamer. Rivera Schatz mencionó además, las primarias de ley del 7 de junio en las que el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD), escogen a sus candidatos a la gobernación.

No mencionó si a la reunión también invitará a los nuevos partidos como Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. “Me propongo reunir con el presidente del PPD (Aníbal José Torres) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), ( Rubén Berríos Martínez), para ver si exploramos alternativas para no tan solo con lo que va a ocurrir el día 29 (de marzo, sino el día 7 de junio hay una primaria y no sabemos si esto se va a controlar de aquí allá, para que la gente no tenga miedo de votar y sea una elección donde todo el que quiso expresarse pudo hacerlo. No debemos descartar alternativas para facilitar el voto”, sostuvo Rivera Schatz a preguntas de periodistas en el Capitolio.

Dijo que en los procesos electorales el entintado del dedo, el contacto directo con la gente, el lápiz que usa todo el mundo y la superficie donde se marca la papeleta son “escenarios donde el contagio puede ser una realidad inmediata”. “Por ejemplo creo que el voto adelantado es un proceso que tiene un rigor que ha funcionado por décadas sin cuestionamientos sería una opción para todo el que lo quiera utilizar siempre y cuando sea un elector bonafide y cumpla con todos los requisitos que la ley exige , mencionó el también Presidente del Senado.

“Todo eso va a ser materia de discusión y creo que es importante que lo hagamos. Yo soy de la opinión que mientras más personas participen, más se robustece y el mandato es más claro y lo valida”, añadió.

¿Podrían afectarse (estas votaciones) si no se toman medidas?, preguntó Primera Hora.

“Claro, porque la gente podría decir, ‘no voy’ o porque no quieran ir porque tengan miedo del contagio”, dijo el líder novoprogresista.

Indicó además, que el voto encamado “también es una preocupación y todo eso tenemos que mirarlo”.

Por otro lado, Rivera Schatz dijo que incrementarán en el Capitolio las medidas de prevención y de salubridad contra el coronavirus ya declarado una pandemia.