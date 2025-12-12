La representante Swanny Enit Vargas Laureano anunció este viernes la radicación de un proyecto que enmienda la ley del bono de Navidad con el fin de garantizar que los empleados públicos reciban el incentivo sin deducciones estatales.

Vargas Laureano explicó que el bono fue creado como un reconocimiento al esfuerzo de los servidores públicos y como un alivio económico en la época navideña, pero aseguró que las deducciones estatales “han reducido su impacto y han desvirtuado el espíritu original de la medida”.

“Con este proyecto buscamos devolverle al bono su carácter genuino de incentivo y gratificación, asegurando que llegue íntegro a quienes día a día sostienen el funcionamiento de nuestras instituciones”, expresó la legisladora popular en un comunicado de prensa.

Vargas Laureano señaló que la eliminación de deducciones tendría un efecto positivo en la economía local, al aumentar el poder adquisitivo de los empleados públicos.

“Este proyecto no solo es un acto de justicia social, sino también una estrategia para dinamizar la economía en la temporada más importante del año”, agregó.

Según detalló, el proyecto ordena a las agencias, corporaciones públicas y municipios garantizar el desembolso íntegro del bono, mientras que el Departamento de Hacienda deberá adoptar los procedimientos necesarios para hacerlo viable.

“El bono de navidad debe ser un símbolo de gratitud y esperanza, no un ingreso disminuido por cargas que no responden a su finalidad”, sostuvo.

Actualmente, la ley del bono de Navidad para empleados públicos solo establece que no está sujeto a deducciones por retiro o ahorro.