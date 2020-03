La minoría popular anunció esta mañana que radicará legislación para que se liberen $2,000 millones del fondo de reserva de la negociación con los acreedores de la deuda para que sean pareados con los fondos federales asignados para lidiar con la emergencia del coronavirus.

“Vamos a radicar una medida que crea un fondo de $2,000 millones del fondo de negociación con acreedores para garantizar la salud de los puertorriqueños”, dijo en una transmisión en vivo a través de las redes sociales el representante Rafael “Tatito” Hernández, portavoz de la delegación popular, luego reunirse esta mañana en un caucus.

Hernández dijo como ejemplo que la propuesta del PPD buscar equiparar con fondos locales los dineros asignados del gobierno federal para sufragar las licencias a ciertos empleados afectados por la pandemia.

Indicó que el gobierno federal financiaría el 66% o dos terceras partes del salario diario desde el undécimo día en que el empleado no haya podido ir a su trabajo una vez agote los beneficios acumulados.

“Eso solo aplica a empresas que tengan 500 empleados o menos y en Puerto Rico eso es casi todo el mundo. Si tienes una empresa que está cerrada que no está generando ingreso no va a tener ni para pagar la tercera parte, pues vamos a aprobar un fondo de $2,000 millones proveniente de los dineros reservados para negociar con los acreedores. Es mejor perder un 20% ahora que no tener nada si colapsa la economía”, sostuvo el legislador.

Dijo que el propuesto fondo estatal podría ser utilizado para parear el restante 33% “para que la gente tenga casi el 100% del salario y la economía no colapse. Esto solo sería durante la emergencia”, dijo Hernández.

También dijo que del propuesto fondo se podría financiar la administración masiva de las pruebas del COVID-19.

Aunque la ley firmada por el presidente Donald Trump dispone que las pruebas serán gratuitas, Hernández indicó que el fondo estatal se podría destinar para cubrir otros gastos para administrar de forma masiva las pruebas como servicarros, áreas de estacionamiento, municipales o centros comerciales, así como el movimiento de equipo.

Sostuvo, además, que el fondo criollo se utilizaría para subsidiar los servicios de transportación de pacientes y logística durante la crisis, así como para proteger el personal de salud que son lo que están en la punta de lanza atendiendo los pacientes y evitar que no se contagie”.