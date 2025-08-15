El Departamento de Energía federal (DOE, en inglés) informó este jueves de la prórroga de las órdenes de emergencia para reforzar la inestable red eléctrica de Puerto Rico.

“Una red eléctrica fiable y segura es esencial para la vida moderna, y los residentes de Puerto Rico merecen soluciones ahora mismo”, afirmó en un comunicado el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

“Al prorrogar estas órdenes, el DOE garantiza que continúe el trabajo crítico, se aborden las necesidades urgentes de fiabilidad energética y la red esté más preparada para soportar el tramo más exigente de la temporada de huracanes para los 3.2 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico”, añadió Wright.

Por su parte, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, agradeció y mostró su apoyo a la prórroga de estas órdenes.

“Han proporcionado la flexibilidad necesaria para mantener una capacidad de generación de energía suficiente y llevar a cabo actividades de control de la vegetación a lo largo de las líneas de transmisión críticas”, afirmó la mandataria.

“Espero aprovechar este impulso y seguir colaborando con el presidente Trump y el secretario Wright para fortalecer el sistema eléctrico de Puerto Rico y garantizar un suministro de energía asequible, fiable y seguro para los 3,2 millones de estadounidenses que viven en la isla”, añadió la gobernadora.

González Colón anunció en mayo que unos 365 millones de dólares que el DOE otorgaría para instalar energía solar en clínicas, asilos y residenciales públicos, irían ahora a mejoras del sistema eléctrico en la isla.

Wright emitió en mayo dos órdenes de emergencia para Puerto Rico apenas unas semanas después del último apagón en todo el archipiélago, lo que subraya la urgencia de implementar soluciones inmediatas para los residentes de Puerto Rico que dependen del frágil sistema eléctrico.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil desde que quedó destrozada durante el huracán María de 2017, siendo frecuentes los apagones, que en ocasiones son incluso generales y de varios días de duración.