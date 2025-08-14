LUMA Energy afirmó que están listos para ofrecer una respuesta rápida y segura, de cara a una posible emergencia a raíz de la proximidad del paso de la tormenta tropical Erin cerca de la zona local. S

“A raíz del paso de la tormenta tropical Erin, potencial huracán, por la región del Caribe, LUMA repasó hoy su Plan de Respuesta a Emergencias (ERP, por sus siglas en inglés). El plan está alineado con los más altos estándares del sistema federal NIMS y el Sistema de Comando de Incidentes (ICS) y establece una respuesta rápida, segura y organizada ante cualquier emergencia”, afirmó el consorcio energético en un comunicado de prensa.

Añadió que dicha iniciativa contempla además comunicación constante con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y el Departamento de Energía Federal (DOE).

La agencia también repaso el inventario de suministros en unos 22 almacenes distribuidos por toda la isla, en los que dijo cuentan con 31,000 postes, 9.9 millones de pies de cable y 6,300 transformadores para postes. Además, aseguraron que tienen un total de 4,500 empleados con más de 39,000 horas de adiestramiento y acuerdos colaborativos con los 78 municipios.

De otra parte, también se informó que la empresa activará de manera parcial su Centro de Operaciones de Emergencia, para anticipar y prevenir posibles impactos y ajustar las estrategias según la trayectoria y evolución del evento.

De paso, el consorcio energético encargado de la red eléctrica, exhortó al público a repasar su plan de emergencia y aprovechó para ofrecer recomendaciones de seguridad a la ciudadanía. Entre otras, LUMA recordó al público que bajo ninguna circunstancia deben acercarse o hacer contacto con líneas eléctricas caídas y de toparse con alguna, reportarlo de inmediato para prevenir accidentes y riesgos de seguridad.