El nuevo proyecto de ley que busca castigar con 25 años de cárcel a las mujeres que se practiquen un aborto en Puerto Rico y que trascendió el miércoles, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, al parecer será un natimuerto.

En medio del amplio rechazo que provocó la medida, el trío de autores de la explosiva pieza legislativa, -Wilson Román López, José “Memo” González Mercado y Er Yazzer Morales Díaz- brilló por su ausencia hoy en el Capitolio. Los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), se dedicaron a repartirse culpas en las redes sociales y en emisoras radiales. González Mercado y Morales Díaz acusaron a Román López de cambiar la intención legislativa y amenazaron con quitar su firma del controvertible Proyecto de la Cámara 1644.

PUBLICIDAD

Relacionadas Causa revuelo proyecto de ley que impondría hasta 25 años de cárcel a mujeres que decidan abortar

“Se estudió el aumento de la pena, que ahora mismo es de 3 años, a 25 y eso fue descartado tajantemente. Nunca, repito, nunca el borrador que estampamos nuestra firma contenía una pena de reclusión de 25 años. La radicación de esa medida con esa pena estipulada no fue la intención legislativa de este servidor. Por tal razón, el próximo día de sesión ordinaria estaré solicitando la remoción de mi firma del proyecto”, reclamó en su cuenta de Facebook, González Mercado, representante por el distrito 14 (Arecibo y Hatillo)

Morales Díaz, quien representa el distrito 9 (Toa Alta y áreas rurales de Bayamón), expresó también en la red social que el representante Román López les entregó varios borradores de anteproyecto buscando enmendar el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico con el fin de ajustar el tiempo de reclusión por infracción a este artículo. “Nuestra firma fue a una medida que no es la que ahora vemos plasmada en el proyecto de la Cámara 1644. Nunca coincidiría con ese ajuste tan desmedido”, dijo Morales Díaz.

Román López, representante por el distrito 17 (Aguadilla y Moca) alegó por su parte, que la pieza de ley “se traspapeló” en la Comisión de lo Jurídico, aunque las medidas se radican en la Secretaría de los cuerpos legislativos y no, en las comisiones legislativas. Además, como parte del proceso legislativo, los proyectos de ley tienen que tener la firma de todos sus autores.

“Una vez se coge la firma cuando se va a someter, en lo Jurídico se traspapeló y el (proyecto) que se radica es el de 25 años. Vamos a retirar la medida de la Comisión de lo Jurídico… para entonces radicar las correcciones que son pertinentes”, dijo Román López en una entrevista con la emisora NotiUno 630.

PUBLICIDAD

Pero, la medida, que se radicó el pasado 28 de febrero, no pasará de “la primera lectura”, en el hemiciclo, pues el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez sentenció que el aborto es un tema ya atendido en la Legislatura.

“Nos reafirmamos en los planteamientos que hicimos en la sesión pasada. Es un tema atendido por el resto del cuatrienio”, dijo el líder cameral en referencia a que unos cinco proyectos sobre el aborto, uno que buscaba ratificar el derecho a la terminación de un embarazo y los restantes cuatro, que proponían limitarlo y hasta prohibirlo, fueron derrotados en una votación interna de la Comisión de lo Jurídico de ese cuerpo legislativo el 15 de noviembre pasado.

El portavoz novoprogresista en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez se distanció del trío de autores de la nueva pieza anti aborto y dijo que el PC 1644 no tiene el apoyo de su delegación y que tampoco se ha discutido en caucus.

“A mí me llevaron el proyecto, yo lo evalué, lo vi y dije que no iba a firmar esa medida y que recomendaba que no se radicara. Yo no creo en el aborto, pero respeto las decisiones de las mujeres. Este es un asunto bien personal. Solamente son ellas las que lo viven y son ellas las que tienen que tomar su mejor decisión. Aparte, que el estado de derecho permite el aborto dentro de un tiempo, según la decisión del Tribunal Supremo federal, que todavía es la ley aquí en el territorio de Puerto Rico”, indicó Méndez Núñez.

PUBLICIDAD

Sostuvo que el presidente de la Cámara “en un momento dado asumió la presidencia de la Comisión de lo Jurídico, mató todos los proyectos que había en un momento dado y asumo que ocurrirá lo mismo, no se le dará paso a ningún proyecto que atienda este asunto, más cuando ya el secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) y el gobernador (Pedro Pierluisi) se han expresado sobre este aspecto”.

“No tengo comentarios a eso… esas son sus palabras y ellos tienen que aclarar ese aspecto”, dijo Méndez Núnez al Primera Hora preguntarle por las inconsistencias entre los tres legisladores novoprogresistas sobre el lenguaje de la nueva pieza legislativa.

“Cuando yo voy a poner mi firma en un documento me aseguro de convencerme de lo que yo voy a firmar y lo leo, claro. Si estoy a favor lo firmo y si no estoy a favor, no lo firmo. Pero, aquí se han hecho unas expresiones que son fuertes porque se ha hablado de que aquí se alteró un documento y eso son unas expresiones muy fuertes… Cuando a mí se me llevó el proyecto no había tres años, así con eso lo digo todo. Para mí no hay ambiente para ningún tipo de proyecto que limite esa decisión de la mujer”, sostuvo.

El portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García calificó la medida como un ataque político del PNP al Proyecto Dignidad.

“Tenemos que reconocer que la región de donde son estos representantes hay una gran cantidad de iglesias y es una población bien conservadora. En la mañana de hoy escuché al representante decir que eso fue un error de ellos, que no querían meter a ninguna mujer presa con una sentencia de 25 años, que la querían meter presa por cinco. Ellos insisten en la terquedad de invadir la intimidad de la mujer, no entienden el siglo 21, que el derecho del ser humano es inviolable. Escuché que lo van a retirar porque yo creo que esto es misión cumplida, esto es una pirueta publicitaria de 48 horas”, opinó Matos García.

PUBLICIDAD

“De mi parte como portavoz de mayoría si ese proyecto me llega a la comisión (de reglas y calendario) será debidamente abortado”, agregó Matos García.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón calificó la medida como “una chapucería legislativa”.

“Estamos hablando de la macharranería más reciente en la Cámara de Representantes, un proyecto que es una vergüenza que se haya radicado, particularmente, empezando sin la más mínima rigurosidad legislativa. Aquí tuvimos múltiples vistas públicas y lo que se plantea en la exposición de motivos de la medida demuestra que hay una ausencia total del análisis constitucional y de la salud pública de Puerto Rico”, sostuvo Márquez Lebrón y dijo que los autores no revisaron las ponencias ni el récord legislativo del tema del aborto.

Agregó que es “una vergüenza legislativa que se les haya ocurrido radicarlo para colmo en la semana y en el ambiente del reclamo histórico de la mujeres por sus derechos”.

“Aparentemente no leyeron o no autorizaron y ahora están pidiendo vuelta sobre un proyecto que tiene su nombre y tuvo su firma... Me parece que lo firmaron y no lo leyeron”, expresó a su vez, el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José “Bernardo” Márquez Reyes.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario detalló que el PC 1644 fue radicado el pasado 28 de febrero y el martes 7 de marzo se le dio primera lectura y ese mismo día fue referido a su comisión.

Aponte Rosario dijo que en la pasada sesión ordinaria de noviembre de 2022 la Comisión de lo Jurídico evaluó en extensas vistas públicas otros cinco proyectos relacionados con el aborto y los derechos reproductivos de la mujer en las que se le dio espacio para deponer a grupos a favor y en contra.

PUBLICIDAD

“Estuvimos la sesión pasada casi completa atendiendo esos proyectos y en ese momento nunca vimos algún interés del compañero Román López, o González Mercado o ni siquiera Morales Díaz. Estas tres personas brillaron por su ausencia durante todo el proceso de vistas públicas y nunca los escuché a ellos tomar un turno para apoyar uno de esos cinco proyectos que estaban sobre la mesa. Creo que este mal proyecto va a ser retirado esta misma semana porque después que lo leyeron se dieron cuenta que es un mal proyecto”, expresó Aponte Rosario.

“Lo que he escuchado hasta ahora es que ellos al darse cuenta que es un mal proyecto lo van a retirar y le voy a dar el espacio que lo retiren”, sostuvo el legislador popular.

Primera Hora requirió una reacción de la representante Lissie Burgos Muñiz, portavoz del Proyecto Dignidad, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.