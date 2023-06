El Proyecto Dignidad (PD), solicitó hoy a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que realice una investigación sobre las expresiones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en una vista pública sobre el Proyecto del Senado 495, que propone se requiera la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años para practicarse un aborto.

La colectividad reclama que en la acalorada discusión que se suscitó entre la senadora Joan Rodríguez Veve y Emanuelli Hernández en la vista pública del pasado 25 de mayo, el titular de Justicia hizo expresiones “discriminatorias” en su contra, cuando en el intercambio le dijo a la legisladora que se refería “al movimiento al que usted pertenece y un grupo de personas que son fundamentalistas”.

“En este planteamiento le estamos solicitando a esta Oficina que comience una investigación al amparo del Artículo 7.1 de la Ley de Ética Gubernamental, por llevar a cabo una acción que pone en duda la imparcialidad e integridad del secretario de Justicia en su función gubernamental”, dijo el presidente del PD, César Vázquez Muñiz, en conferencia de prensa, frente a la sede de la agencia, en Río Piedras. No descartó acudir también a los tribunales.

Según el cardiólogo, se trata de “una violación clara al Artículo 4.2(s), de la Ley de Ética Gubernamental”. Alega también, que Emanuelli Hernández “ha incurrido en un claro conflicto de interés y una violación a la Ley 178-2001, que dispone que el secretario de Justicia de Puerto Rico no podrá “hacer expresiones públicas sobre asuntos de naturaleza político partidistas”.

El pasado 26 de mayo, Vázquez Muñiz también pidió la renuncia de Emanuelli Hernández y el gobernador Pedro Pierluisi indicó entonces que las expresiones del secretario no recogen la postura oficial de su administración. El mismo día del incidente, Emanuelli Hernández indicó en declaraciones escritas que sus expresiones en la vista pública no fueron dirigidas a un partido en particular, sino “para ilustrar el alcance de la legislación propuesta”. La medida es de la autoría de la senadora Rodríguez Veve.

“Las expresiones del secretario de Justicia, al usar el lenguaje ‘el movimiento al que usted pertenece’ durante la audiencia pública, celebrada el pasado 25 de mayo de 2023, ante la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, en el contexto de la evaluación legislativa del Proyecto del Senado 495 y dirigidas directamente a la portavoz de Proyecto Dignidad, la senadora Joanne Rodríguez Veve, constituyen expresiones públicas de naturaleza político partidistas, las cuales el secretario Emanuelli Hernández está impedido de llevar a cabo”, reclamó Vázquez Muñiz.

“La gran responsabilidad que tiene el secretario de Justicia, que incluye el que tenga que asumir la representación legal de la senadora Rodríguez Veve como funcionaria pública electa bajo la insignia del partido Proyecto Dignidad, así como de la capacidad y autoridad que tiene para iniciar investigaciones, civiles y criminales, autorizar el inicio de un proceso criminal en contra de cualquier ciudadano o entidad en Puerto Rico, le obligan a actuar en completa imparcialidad con relación a las ideas políticas y/o religiosas de los ciudadanos, así como su libertad de asociación”, sostuvo Vázquez Muñiz, quien estaba acompañado por el vicepresidente del partido, Juan M. Frontera y la secretaria general, Anita Hernández.

En esta ocasión la senadora Rodríguez Veve no participó en la conferencia de prensa. Tampoco estuvo presente, la representante a la Cámara del PD, Lisie Burgos Muñiz.

“No es la primera vez, que Puerto Rico enfrenta el uso del aparato gubernamental para perseguir a los que difieren... No podemos darnos el lujo de abrir las puertas nuevamente a actuaciones que puedan hacernos volver al tiempo de la ley de mordaza, el carpeteo y el encausamiento criminal en contra de ciudadanos y funcionarios electos por el simple hecho de su afiliación o creencias políticas y religiosas. Que no se nos olvide el Cerro Maravilla”, reclamó Vázquez Muñiz.

Dijo que “permitir que se pase por alto las expresiones del secretario de Justicia hechas el 25 de mayo de 2023, es dejar que la semilla de los prejuicios y el discrimen por ideas políticas y religiosas germinen sin interrupción dentro de la estructura de justicia de nuestro Puerto Rico”.

La OEG, a través de su portavoz de prensa, Jeniffer Rodríguez Ayala, confirmó que la solicitud del PD fue recibida en la agencia esta mañana.

“Esto va a tomar el curso ordinario que toma cualquier asunto que llega ante la consideración de los abogados del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la OEG”, indicó Rodríguez Ayala.

El secretario de Justicia, por su parte, en declaraciones escritas, recordó que había aclarado sus expresiones sobre el tema del aborto tras la vista celebrada el mes pasado “y dejé establecido que no estaban dirigidas a Proyecto Dignidad ni a particularizar a partido, grupo o sector alguno, sino a ilustrar el alcance de la legislación propuesta y garantizar la mayor amplitud de derechos. Por lo que para mí es un asunto atendido y continúo enfocado en la labor que me ocupa al mando del Departamento de Justicia”.

“Como secretario de Justicia, respeto el derecho constitucional a la libertad de expresión, así como asociación y culto. Jamás censuraría a quienes no coinciden con mis opiniones. Siempre he desempeñado mis funciones con integridad, objetividad y ética, y así lo continuaré haciendo. Por lo cual no tengo ningún inconveniente con cualquier curso de acción”, añadió Emanuelli Hernández.