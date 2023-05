El presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz y el liderato de la colectividad reclamaron hoy la renuncia del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández por la discusión que se suscitó entre el funcionario y la senadora Joanne Rodríguez Veve en torno al tema del aborto.

“En el día de ayer el secretario de Justicia, de manera destemplada, catalogó infundadamente a la senadora Joanne Rodríguez Veve y a Proyecto Dignidad y a todos los ciudadanos que entienden razonable que se exija el consentimiento de al menos de uno de los padres de una menor que solicite la terminación de un embarazo como locos, y que queremos ponerle capucha y cinturones de castidad a las mujeres”, expresó Vázquez Muñiz.

El médico sostuvo que durante la vista pública, en la que se consideraba el Proyecto del Senado 495, la senadora Rodríguez Veve le preguntó al Secretario de Justicia a quién se refería cuando hacía estas acusaciones “y este respondió con claridad: ‘Ustedes, el movimiento al que usted pertenece y un grupo de personas que son fundamentalistas’”.

“Todo el que estuvo presente y los que pudimos ver estas expresiones, fuimos testigos de que el Secretario claramente se refería a Proyecto Dignidad y al pueblo conservador que apoya el P. del S. 495 en favor de la seguridad y bienestar de las niñas y adolescentes menores de edad en Puerto Rico. De hecho, así fue reseñado por la prensa”, sostuvo Vázquez Muñiz.

En una carta dirigida al Gobernador, Vázquez Muñiz indicó que las expresiones de Emanuelli Hernández “son insultantes y manifiestan un claro prejuicio y desprecio hacia la legisladora, hacia el partido que ella representa y hacia las personas que apoyaron ese partido por su posición sobre el tema del aborto”.

“Quedó demostrado que el Secretario no respeta a Proyecto Dignidad, a los que le dieron su apoyo electoral ni a aquellos ciudadanos cuya conciencia se rebela contra la barbarie de quitar la vida al niño no nacido. Este comportamiento es inexcusable e indigno del funcionario que está llamado a impartir justicia a todos por igual. No tiene ni la imparcialidad ni el temple necesario para el cargo”, reclamó.

“Esas expresiones fueron hechas por el Secretario como funcionario público en el ejercicio de sus deberes ministeriales. Estas expresiones abren una ventana a los prejuicios y motivaciones que pueden llevarle a tomar decisiones que afecten los derechos de aquellos que abogan por lo que él llama locura y deseos de cercenar y oprimir a la mujer. Algo que nada tiene que ver con el Proyecto del Senado 495″, reclamó por su parte, la senadora Rodríguez Veve.

Según la legisladora, Emanuelli Hernández, “dejó ver su parcialidad, ante un referido que recientemente nosotras, las portavoces de Proyecto Dignidad en la legislatura, le hicimos para que investigue la falta de cumplimiento por las clínicas de aborto”.

-¿Senadora usted no cree que la posición que virtió para el récord el Secretario de Justicia en contra de la regulación del aborto, es lo mismo que ustedes hacen desde su partido con las personas que no favorecen el aborto?, le preguntó una reportera a Rodríguez Veve.

“Nosotros no somos secretarios de justicia. Dentro de sus funciones ministeriales, él tiene el deber de emitir una opinión jurídica sobre lo que se puede o no se puede legislar. La opinión que él venía a dar a en esas vistas públicas debía limitarse a la opinión legal que le corresponde ofrecerle al país”, respondió la legisladora.

La senadora, al ser preguntada si no era suficiente la aclaración pública que hizo ayer el Secretario de Justicia y dijo que “una disculpa no se le niega a nade, una cosa es aceptar y otra velar por el deber ministerial”.

A su vez, Vázquez Muñiz agregó que “una cosa es que alguien diga, ‘me equivoqué, fui atropellante’, que no lo dijo”.

Después del incidente ocurrido en la vista pública, ayer mismo, en horas de la tarde, el Secretario de Justicia dijo en declaraciones escritas que sus expresiones en la vista pública no fueron dirigidas a un partido en particular, sino que fueron “para ilustrar el alcance de la legislación propuesta”.

“La evaluación del Proyecto del Senado 495 fue realizada a la luz de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad, que históricamente ha sido amplio para garantizar mayores libertades y derechos a todos los individuos. A base de esto, presentamos nuestras recomendaciones jurídicas a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado enfocadas en la protección de las menores de edad, sobre todo aquellas que se encuentran en una posición vulnerable por razones sociales y económicas”, indicó Emanuelli Hernández.

Mientras, el vicepresidente del PD, Juan M. Frontera Suau catalogó de “destempladas, discriminatorias y poco respetuosas”, las expresiones de Emanuelli Hernández. Sostuvo que el Secretario de Justicia es el representante legal del gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del pueblo de Puerto Rico y le corresponde representar a los funcionarios o empleados de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial, cuando así se le solicite.

“El Secretario tiene el deber ministerial de promover el respeto por la ley y estimular en los funcionarios y empleados del Departamento actitudes dirigidas a proteger y hacer valer el derecho de todos los ciudadanos a recibir, en todo momento, un trato digno y respetuoso”, dijo Frontera Suau.