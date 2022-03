Un proyecto del Senado que busca restringir el aborto a las 22 semanas de gestación, pasó el cedazo hoy de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia.

Nueve senadores avalaron el informe de la pieza legislativa que no fue evaluada en vistas públicas. Votaron en contra los senadores María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el senador independiente, José Vargas Vidot.

La pieza legislativa es de la autoría de nueve senadores del ala conservadora del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Nuevo Progresista (PNP) y de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien preside la Comisión de Asuntos de Familia y Vida.

PUBLICIDAD

Los autores son: el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y los también populares: Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y Albert Berríos Torres, así como, los novoprogresistas Thomas Rivera Schatz y Kerem Riquelme.

“El fin de esta medida es que en Puerto Rico como nunca se ha regulado por la vía legislativa el tema del aborto, actualmente en nuestro país se llevan a cabo abortos ya cuando hay niños en el vientre que son viables, que pudiesen sobrevivir fuera del vientre de la madre”, reclamó la senadora Rodríguez Veve.

Reconoció sin embargo, que la legislación no está amparada en estadísticas sobre la cantidad de abortos que se practican en hospitales.

“No hay estadísticas porque el Departamento de Salud no exige que los hospitales que son quienes principalmente llevan a cabo estos procedimientos provean esa información. Literalmente, el país está en el vacío sobre los datos precisos”, dijo Rodríguez Veve.

Al ser preguntada por qué la medida no fue a vistas públicas la legisladora dijo que “decidimos en la Comisión que el trámite más adecuado era pedir la información a través de los memoriales y también entendemos y esta es mi posición personal como senadora, que es inmeritorio unas vistas públicas para determinar si un bebé que ya se sabe puede sobrevivir fuera del vientre de la madre, sea matado o no”.

Según el Portal del Mayo Clinic, un bebé que hace antes de las 25 semanas de gestación es considerado prematuro extremo.

La senadora Santiago Negrón dijo que la medida es innecesaria y que criminaliza el aborto.

PUBLICIDAD

“El estado de derecho debe permanecer como está, lo dictaminado por Rowe v. Wade y los casos que le han seguido. La idea de continuar criminalizando, llevando la idea de que se debe criminalizar el aborto es muy peligrosa y como se ha demostrado en tiempos pasados y en otras jurisdicciones solamente va a llevar al aumeno en terminaciones hechas de forma insalubre. Embarazos no deseados deben prevenirse y si se trata de detener los abortos la mejor idea es evitando los embarazos no deseados con educación sexual, con acceso pleno a salud reproductiva, a métodos anticonceptivos, pero no la criminalización”, sostuvo Santiago Negrón.

La medida busca crear el Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabalidad, a fin de obligar a los profesionales que lleven a cabo la terminación de un embarazo después de las 22 semanas a informarlo al Departamento de Salud.

“Me parece que es una intervención indebida con la práctica médica, de las y los doctores que realizan los abortos. No hay un propósito legítimo detrás de ese registro sino llevar y publicar un inventario de los médicos que realizan abortos en Puerto Rico, sabrán ellos con qué propósito”, sostuvo la senadora Santiago Negrón.