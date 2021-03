El reconocido psiquiatra y neurólogo José Franceschini abogó hoy en el Senado porque se prohíban por ley las terapias de conversión, en las que se busca cambiar la orientación sexual de una persona.

“Las terapias de conversión no son buenas y no hay ninguna organización científica que las acepte. En sus manos está que esto se siga permitiendo”, expresó Franceschini, quien con su testimonio abrió esta mañana la discusión sobre el Proyecto del Senado 184 en el Capitolio.

Las vistas públicas son conducidas por el presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, José Vargas Vidot, autor de la pieza legislativa.

Franceschini, también jefe de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe dijo que se estima que los homosexuales podrían constituir el 10 por ciento de la población mundial. Recalcó que la homosexualidad no se considera una enfermedad.

A preguntas de la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, Franceschini subrayó que “no existe evidencia científica de que tienen un uso terapéutico en pacientes con problemas de identificación sexual”.

Dijo el galeno que estudios en Estados Unidos sobre personas que han sido objeto de bullying por su orientación sexual han demostrado que muchos de ellos cometieron suicidio. “El que nadie te acepte es una posición sumamente vulnerable para un joven, he tenido pacientes con esta condición y a la inmensa mayoría les ha pasado por la mente (el suicidio) por el rechazo y la condena. Sabemos de todas las burlas en la televisión, los chistes y es muy fuerte para estas personas. Se estima que tercera causa de suicido entre jóvenes de 15 a 21 años es por su identificación sexual”, indicó.

Franceschini dijo que una terapia de conversión es cuando el paciente “viene con el conflicto y uno trata de humillarlo, utilizando técnicas de aversión, condenándolo, cuando esto no es correcto y eso va en contra de una persona que nace homosexual”. Declaró que como psiquiatra se le han acercado padres solicitándole terapias de conversión para sus hijos.

“Un profesional lo que debe hacer es que la persona logre su aceptación y que acepte que no es su culpa”, sostuvo el psiquiatra.

“Para mí el tratamiento es para la persona y no la víctima porque mucho tiene que ver con una cultura milenaria homofóbica. Yo mismo me crié con el bullying a muchos jóvenes con esa tendencia. Tengo que admitir que yo de adulto llegué a ser homofóbico porque eso fue lo que me enseñaron”, estableció.

“Lo que más me preocupa son los menores. Todos los estudios indican que la atracción comienza en la pre adolescencia. Admitió que no conoce a nadie que ofrezca las terapias de conversión

A preguntas de la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, el psiquiatra dijo que no se leyó completamente el proyecto de ley.

“Yo sí lo he leído”, le replicó la legisladora, a quien le valió un regaño del Presidente de la Comisión legislativa.

“No creo en que se deba a obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su sexualidad en contra de su voluntad, de la misma forma no se debe obligar a cambiar cuando la persona voluntariamente lo quiere”, dijo Rodríguez Veve, quien alegó que el proyecto en su definición de terapias de conversión “no habla de niños, habla de individuos”.

“Senadora le estoy pidiendo que respete al deponte”, advirtió Vargas Vidot a Rodríguez Veve porque la legisladora interrumpía al psiquiatra sin dejar que terminara sus respuestas. “Yo manejo mi tiempo”, replicó la senadora.

Las vistas públicas se llevan a cabo en el Salón Leopoldo Figueroa del Senado y se extenderán durante todo el día. En la mañana declararán tres paneles y otros tres en la tarde.