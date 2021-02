El presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez divulgó hoy la información sobre la nómina de este cuerpo legislativo, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza en la Cámara de Representantes.

Mira la lista a través de este enlace: https://bit.ly/3q3WoOe

“Este es el primer paso para fomentar una cultura de apertura y de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de un procedimiento sencillo, ágil, económico y rápido. Con la divulgación de la nómina de la Cámara honramos nuestro compromiso de garantizar el derecho de acceso a la información pública que tienen todos los puertorriqueños”, expresó Tatito Hernández.

Hernández Montañez sostuvo que “esta Cámara de Representantes defenderá y promoverá el que el pueblo tenga acceso pleno e inmediato a los documentos e informes que acrediten el funcionamiento y la operación de este Cuerpo Legislativo, incluido el desglose de los salarios de los empleados de la rama legislativa”.

“Nosotros tenemos la convicción de que la divulgación contínua de la información pública es una forma de prevenir la corrupción gubernamental, los conflictos de interés y de promover la utilización adecuada de los limitados recursos gubernamentales”, añadió el presidente.

“Siempre he sido partidario de la más absoluta accesibilidad a los documentos públicos, por lo que hoy divulgamos el detalle de toda nuestra estructura legislativa y administrativa. Se acabó el tiempo en que el pueblo no sepa o no tenga acceso a la información que le pertenece. Esta será una Cámara transparente”, culminó Tatito Hernández.