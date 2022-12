El paso del huracán María provocó que unas 61 millas de la línea costera de Puerto Rico migrara tierra adentro a causa de la erosión, según reveló el estudio “El estado de las playas de Puerto Rico Post-María”, presentado este miércoles en el Anfiteatro #1 de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras.

Según se informó, el estudio detalla el estado en que quedaron las playas para los 44 municipios costeros luego del paso del huracán María. Identifica las zonas costeras con erosión y acreción por cada 10 metros (menos de una milla) entre septiembre del 2017 y julio 2018. También identifica las zonas costeras que presentan movimiento (migración) de la línea de agua y playa tierra adentro, como también la caracterización de atributos de la línea de costa como la presencia de estructuras, infraestructuras de mitigación y carreteras, entre otros.

La doctora Maritza Barreto Orta, investigadora principal del estudio, explicó que estas 61 millas perdidas por la erosión o lo que representa unos 99 kilómetros son el resultado de la comparación que se hizo entre septiembre de 2017 a julio de 2018.

“Los municipios con mayores secciones de migración de línea de costa hacia tierra adentro para este periodo fueron: Vieques, Cabo Rojo, Arecibo, Humacao, Isabela, Vega Baja, Fajardo, Luquillo, Loíza y Hatillo”, precisó la investigadora, quien es oceanógrafa y especialista en erosión costera.

Añadió que “la migración de línea de costa hacia tierra adentro pudiera representar un aumento en la exposición de la población, infraestructura y servicios al alcance del efecto de inundaciones costeras ante nuevos eventos”.

Mientras, un hallazgo novel que se realizó en este estudio fue la identificación de zonas con migración de playas hacia tierra adentro en la Isla. Esto representó unas 36 millas o aproximadamente 58 kilómetros de franja de playa.

“Esta es buena noticia, porque lo que nos está diciendo es que las playas están buscando su equilibrio. La buena noticia es que ocurre en zonas donde no hay estructuras, la mala noticia es que no ocurre migración de playa donde hay estructuras. Y, donde hay estructuras, el problema es que, si el agua sigue entrando, va a producir una perdida de playa en un plazo de 20, 10, 15 años. Esperamos que esto no sea el caso”, explicó Barreto.

Los municipios con mayores secciones de migración de playa hacia tierra adentro para este periodo fueron Vieques, Humacao, Hatillo, Mayagüez, Aguada, Arecibo, Camuy, Isabela, Vega Baja y Rincón, se detalló en el informe.

Según explicó la investigadora, “la migración de playa ocurre muy frecuente en franjas costeras donde no hay ubicadas estructuras en la línea de agua, o dónde la estructura se destruye”.

Barreto también informó que “se identificaron nuevas zonas de erosión en la zona sureste de la isla, específicamente en los municipios de Patillas, Santa Isabel, Guayama, Juana Díaz, (y) Ponce. Aunque todavía no se ha identificado los posibles causales de estos cambios es importante evaluar la posibilidad de cómo la pérdida de barreras naturales como corales, praderas de yerbas marinas, deforestación de manglares, las manifestaciones del cambio climático, actividades humanas asociadas al cambio del uso de terreno (calificaciones) pudieran estar asociados con los mismos”.

El informe del estudio también destaca que “se identificó la ubicación de secciones de carreteras cercanas a zona de erosión costera luego del paso del Huracán María. Varias de estas carreteras son: PR681 (Arecibo); calles secundarias en el Barrio Jarealito Arecibo; PR 681 Barrio Islote Arecibo; PR 861 (Barceloneta); PR 684 Barceloneta; PR6684 Manatí, PR 686 Manatí, Vega Baja, PR686 (Avenida Sol); Vega Alta; PR690, carretera principal Cerro Gordo, Vega Alta; Dorado PR697; PR165; entre otras. Estas carreteras deben evaluarse ya sea para adaptar o relocalizar secciones para reducir los riesgos”.

Este proyecto investigativo lo realizó el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico y el Caribe (CoRePI-PR, por sus siglas en inglés). Participaron 38 estudiantes de varias escuelas graduadas de la UPR en Río Piedras. Se hizo con una subvención de $1.4 millones de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), a través de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

El estudio identificó 48 cursos de acción para reducir la erosión. Buscan la protección, adaptación, política pública y relocalización planificada.

“La migración de la línea de costa y de playa es un asunto de importancia que todos los sectores tienen que atender con urgencia. El no insertar la migración de línea de costa y playa dentro del manejo costeros producirá decisiones incorrectas”, destacó la investigadora.

Demarcó que este problema de erosión costera “se ha subestimado”, que se ha tratado por años como uno “que puedo resolver tirando unas piedras”. Por ello, Barreto pidió estar consciente de la problemática y atenderlo con un protocolo detallado de manejo de erosión costera, que nunca se ha realizado en Puerto Rico.