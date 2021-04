La tasa de positividad de COVID-19 en Puerto Rico aumentó en siete días de 8% a 12.2%, lo que implica que el virus se está propagando rápidamente en la Isla, aun con todos los esfuerzos de vacunación que se llevan a cabo por parte del gobierno.

Así lo explicó el gerente de investigaciones del Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT), Marcos López Casillas, al reiterar la importancia de las medidas de contención que debe dirigirse a través del gobierno y por parte de la ciudadanía.

“Podemos decir que la gente bajó la guardia, pero en este momento estamos trabajando con el desafío de la transmisión comunitaria de las variantes como la de California, que es 20% más transmisible, y la de Inglaterra que es 70% más transmisible. Ante esto, en este momento la prioridad debe ser que hay que empezar a monitorear al COVID-19 no solo con positividad, sino por variantes. Cambie o no la orden ejecutiva, mi recomendación es que en el aspecto personal tomemos medidas de prevención para evitar contagios, porque lo que estamos viendo es un aumento de infecciones. Tenemos que poner de nuestra parte porque es posible de que haya contagios, aún en personas vacunadas”, dijo el catedrático auxiliar del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Humacao y miembro de la Coalición Científica que creó el gobernador Pedro Pierluisi para recibir asesoramiento sobre el desarrollo del virus en el País.

Precisamente hoy, el gobernador anunció en su primer mensaje de situación que se retornará a restricciones en la próxima orden ejecutiva, cuyo vigor adelantará para este viernes 9 de abril. La fecha pautada era el lunes 12 de abril.

“Desgraciadamente, al igual que en muchas otras jurisdicciones, estamos viendo un repunte peligroso en casos de COVID que ha causado un alza en hospitalizaciones y en muertes. He sido muy prudente a la hora de permitir reaperturas y siempre he estado dispuesto a hacer los ajustes necesarios para evitar que aumenten los contagios. Y eso es lo que me toca hacer ahora por el bien de nuestro pueblo. Les anuncio que estaré adelantando la vigencia de la nueva Orden Ejecutiva que hubiera comenzado el próximo lunes para este viernes 9 de abril”, dijo Pierluisi, al asegurar que también dará paso a la creación de un Sistema de Vigilancia Genómica en el Departamento de Salud. Este es un plan que se ha intentado implantar desde la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

El Primer Ejecutivo especificó que como parte de los cambios, el horario del toque de queda será de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, y los establecimientos comerciales cerrarán a las 9:00 de la noche. Se prohíben todas las actividades o eventos que conllevan aglomeración de personas salvo que medie una dispensa, se mantiene la exigencia de la prueba molecular de PCR a todo viajero que entre a Puerto Rico, y se aumentarán los recursos de fiscalización del Departamento de Salud para corroborar el cumplimiento de cuarentena de viajeros y todas las disposiciones de la orden. La nueva orden se promulgará oficialmente en el día de mañana.

Estamos viendo la peor alzada que se ha visto en casos positivos en toda la pandemia. La situación es muy seria.

Datos @desaludpr analizados @rafalab pic.twitter.com/QC7BpsdUXV — Daniel Colón-Ramos (@dacolon) April 7, 2021

López Casillas ejemplificó lo dramático del aumento explicando que para el 31 de marzo, la positividad basada en casos únicos positivos sobre personas, a través de pruebas moleculares, estaba en un 8%.

“Al día de hoy está en 12.2%”, enfatizó al agregar que los datos provienen del dashboard que realiza diariamente el director del Departamento de Bioestadística de la Universidad de Harvard, Rafael Irizarry, quien también es miembro de la Coalición.

“Los resultados de pruebas de antígenos no se quedan atrás porque típicamente siempre se había visto que la positividad nunca pasaba del 5%. Desde mitad de marzo empezaron a subir. El 31 de marzo, por ejemplo, estaban en 4.4% y hoy están en 8.5%. Es terrible”, manifestó López Casillas.

Aquí está la misma curva para las pruebas moleculares que se llevan usando desde el comienzo.



La que enseña Daniel es la tasa de positividad (casos por persona con prueba) para pruebas de antígenos desde que se empezaron a usar en noviembre. Ambas muestran el mismo patrón. pic.twitter.com/YR9mEm0SCK — Rafael Irizarry (@rafalab) April 7, 2021

Enfatizó en que el rastreo y monitoreo de los brotes desarrollados en la Isla deben analizarse para saber si ocurrieron en entornos familiares, por viajes o por razones laborales, entre otras.

El último informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC ) indica que, actualmente, hay unos 50 brotes abiertos en 29 municipios y que el 56% ocurrieron en juntes familiares. El informe recoge los datos de casos registrados entre el 28 de febrero al 21 de marzo.

¡Buenos días! 📊Actualización de nuestro informe de investigaciones de casos.



▪️Observamos un crecimiento significativo desde la semana pasada, incrementando en hasta un 25% a sobre 5,916 casos confirmados en la ventana corriente analizada.



HILO [1/5] pic.twitter.com/R3yE614TSj — SMICRC (@SMICRCPR) April 5, 2021

El presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, el profesor de neurociencia de la Unviersidad de Yale, Daniel Colón Ramos, también mostró preocupación.

“Estamos viendo la peor alzada que se ha visto en casos positivos en toda la pandemia. La situación es muy seria”, escribió en su cuenta de Twitter, utilizando las gráficas de Irizarry.

Desde mediados de marzo, la situación de la epidemia en Puerto Rico ha ido en avance, aun con todos los esfuerzos que el Departamento de Salud realiza para vacunar a la población de la Isla. El panorama se complica tras la confirmación de que hay variantes del virus SARS-CoV-2 circulando en Puerto Rico y que, al menos, se han confirmado 28 casos de este tipo de pacientes.

La tasa de casos activos, así como las hospitalizaciones han aumentado vertiginosamente en los pasados días y se prevé que la situación se agrave tras los juntes propiciados durante la Semana Santa.

Por ejemplo, sobre las hospitalizaciones para el 22 de marzo, el Departamento de Salud reportó un total de 137 personas hospitalizadas por el virus. Esa cifra para el 2 de abril era de 248 pacientes ingresados. Hoy, cinco días después, el informe indica que hay 325 personas hospitalizadas, incluyendo 28 pediátricos.

La población completamente inmunizada en la Isla es de un 14%, mientras que un 24.1% ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, este porcentaje pudiera aumentar pues el gobernador también anunció que la vacunación estará permitida para la población mayor de 16 años a partir del lunes 12 de abril.

Se reportan 67 nuevos casos positivos con pruebas moleculares. 325 personas están hospitalizadas, de los cuales 36 adultos se encuentran en ventilador. Se reportan tres decesos a causa del COVID-19. Es momento de reforzar los protocolos de prevención para evitar contagios. pic.twitter.com/ojsTk9Adsz — Dept de Salud de PR (@desaludpr) April 7, 2021

De otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) continúan ubicando a Puerto Rico en el nivel más alto de peligro de COVID-19 (nivel 4), por lo que no recomiendan viajar al País.

“Los viajeros deben evitar todos los viajes a Puerto Rico. Si debe viajar a Puerto Rico, vacúnese completamente antes de viajar. Todos los viajeros deben usar una mascarilla, mantenerse a 6 pies de los demás, evitar las multitudes y lavarse las manos”, indica el boletín emitido por la agencia a principios de mes.

El último informe de Salud indica que en total se han confirmado a través de pruebas moleculares 99,847 infecciones del virus y 10,386 casos probables (pruebas de antígenos). El total de fallecimientos, al momento, es de 2,139.