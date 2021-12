La compañía Puma Energy Caribe reiteró este jueves que no ha puesto en riesgo el abasto de combustible para energizar las unidades 5 y 6 de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a un día de que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, atienda la vista de interdicto preliminar tras la disputa que inició el pasado viernes.

El presidente de Puma, Mario Sierra, reconoció en conferencia de prensa que el pleito se da luego que la compañía Novum Energy Trading, empresa a la que la AEE adjudicó un contrato de $265 millones para suplir diésel mediante un proceso competitivo (o “request for proposal” en inglés), tuviera que acceder a unas tres válvulas que, según Sierra, le pertenecen a Puma para así descargar el combustible.

Anteriormente, Puma era la entidad contratada por la corporación pública para abastecer combustible, tanto a Central San Juan como Central Palo Seco.

“Nosotros cuando compramos este terminal en una corte de quiebra después de la explosión que tuvo CAPECO (en 2009), compramos todo el terminal, todas sus facilidades, todo el sistema de interconexión que tenía el terminado de la refinería. Esa tubería camina hacia lo que se conoce el muelle de Cataño Oil Dock (COD) y el muelle de Puma, o el muelle de Bayamón, porque tenemos un muelle privado”, sostuvo el presidente de la compañía.

“He ahí donde ustedes pueden ver la derivación de lo que sale porque esto, hace muchos años, al ser terminal, tenía la función también de poder producir productos y venderlos ya sea a un buque que pudiese llegar acá, a la Autoridad de Energía Eléctrica para sus plantas de generación, o, incluso, a lo miembros que se conoce como “joint facilities”, que es donde otras compañías importadoras de combustibles están localizadas”, añadió.

Por otro lado, ante la controversia de los candados que colocó Puma a las válvulas, limitando así el proceso de descarga, Sierra justificó que los mismos “son candados operativos para garantizar de que nadie, por el nivel de interconexiones que tenga, por error, pueda operar algunas válvulas que no pueda y que pudieran causar un problema operativo que ponga en riesgo toda la parte de seguridad de nuestras instalaciones”.

“Hay que tener sumamente claro que esto no es un capricho, no es la acción, como se han catalogado en otros sitios, de alguien que no sabe perder. No se trata de eso, se trata de la protección de la propiedad privada, donde hemos invertido como compañía muchísimo dinero en los últimos años, no solo manteniendo este sistema, operándolo, ha habido un reconocimiento claro de todos los otros miembros de los facilidades conjuntas donde reconocen que ese sistema no le puede operar porque no les pertenece”, expresó Sierra, quien luego dijo que Novum no cuenta con la infraestructura que tiene su empresa para distribuir ni almacenar combustible en casos de alguna emergencia nacional.

“Nosotros decimos que si no tienen la capacidad de cumplir, consideramos que no estamos al mismo nivel, y eso debió haber significado más puntaje para poder haber sido adjudicado el RFP (siglas en inglés para proceso competitivo)”, manifestó.

Por consiguiente, el funcionario de Puma Energy plantea que aún sigue en la espera del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso de impugnación sobre el contrato otorgado a Novum, que aún espera la respuesta de la AEE, que tendría hasta el 14 de diciembre, para que el caso se atienda en pleno.

“El contrato que firma la AEE con el suplidor Novum pide que el producto sea entregado en sus tanques, ya sea por tubería, por barcaza, por camiones tanques, así el contrato lo estipula, que es público. Por lo tanto, si eso se deseaba hacer a través de nuestro sistema, alguien se debió haber acercado a nosotros a pedirnos si podría utilizar nuestro sistema, y eso nunca ocurrió, y es parte de lo queremos mantener firme. Tenemos que defender ese derecho de propiedad privada, de que no es de uso para todos, es de uso para quien invirtió en ellos y lo ha mantenido a través del tiempo”, manifestó.

Dicha respuesta se da seis días luego que la AEE denunciara la interrupción del proceso que se da cada tres a cuatro días tras una alegada negativa de la empresa para dar acceso a unas válvulas para descargar combustible para la Central San Juan por el COD.

La disputa ocurre en momentos que el sistema energía eléctrica de la corporación pública sigue inestable y la AEE alegó que la negativa pudiera haber llevado a la interrupción del servicio de energía eléctrica a un 20% de los abonados de la región de San Juan el pasado domingo.

El pasado viernes, el juez Cuevas Ramos ordenó a la empresa a que permitiera la descarga de diésel que proviene de la empresa Novum Energy Trading.

“Queremos mencionar como empresa es que nunca hemos tenido, ni tenemos, ni tendremos la intención de afectar o poner en riesgo la seguridad de lo que es el abastecimiento de energía de Puerto Rico”, planteó Sierra.

“Es más, por más de 10 años, hemos suplido las necesidades de combustible que ha tenido la Autoridad de Energía Eléctrica para sus plantas de generación, lo hemos hecho a cabalidad, lo hemos hecho en tiempo y forma, y no seguirá siendo la excepción a medida de que estemos trabajo”, expresó.