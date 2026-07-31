La directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, junto al secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, exhortaron hoy a los estudiantes de kindergarten a octavo grado y a sus padres, madres y encargados a participar del Reto de Lectura de Verano de la Segunda Dama (Second Lady’s 2026 Summer Reading Challenge).

La misma es una iniciativa de la Segunda Dama de los Estados Unidos, Usha Vance, que promueve el hábito de la lectura durante el verano en el marco de la conmemoración del 250.º aniversario de la fundación de los Estados Unidos.

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El reto invita a los estudiantes a leer 12 libros de su elección entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de 2026, ya sea de manera independiente o junto a un adulto, registrar su progreso y completar una breve reflexión escrita o un dibujo sobre uno de los libros leídos.

Una vez completen el reto, los padres, madres y encargados deberán someter el formulario de participación y el registro de lectura en o antes del 4 de septiembre de 2026.

Todos los participantes recibirán un certificado personalizado, una carta de reconocimiento y un marcador de libros conmemorativo de America 250.

Además, tendrán la oportunidad de seleccionar un premio especial y participar en el sorteo para un viaje a la capital de la nación y a la Casa Blanca, junto a un acompañante, el próximo 25 de septiembre de 2026.“

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, por su parte, destacó la importancia de fomentar la lectura más allá del salón de clases.

“Esta competencia es una oportunidad única que nos permite mejorar la comprensión lectora y la lectura correcta y efectiva. Exhortamos a las comunidades escolares a participar de esta iniciativa que redunda en grandes beneficios para el desarrollo integral de los niños y jóvenes que componen nuestro sistema de enseñanza”, añadió Ramos Parés.

Las familias interesadas pueden acceder al formulario de participación, el registro de lectura y conocer todos los detalles del programa visitando www.wh.gov/read. La documentación deberá presentarse a través de www.wh.gov/read/submit no más tarde de las 11:59 p.m. (hora del Este) del 4 de septiembre de 2026.