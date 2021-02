La directora del Plan de Vacunación contra COVID-19 del Departamento de Salud, la doctora Iris Cardona, indicó que aquellas personas que hayan recibido la primera inoculación y durante la espera de la segunda dosis se contagian con el virus, deben esperar a cumplir la cuarentena para culminar el proceso de inmunización.

“Tan pronto hayan salido del tiempo de cuarentena o aislamiento se puede administrar la segunda dosis”, reiteró la infectóloga pediátrica al rechazar que haya una sobrecarga de anticuerpos que pueda perjudicar al paciente.

La semana pasada trascendió que el alcalde de la capital, Miguel Romero, arrojó positivo al virus luego de haberse administrado la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se supone que el ejecutivo municipal cumpliera cuarentena y aislamiento por un periodo mínimo de 10 días, según las recomendaciones establecidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

De otra parte, Cardona instó a todos aquellos que han enfermado con el novel coronavirus a que acudan a los centros de vacunación cuando les toque el turno establecido por la agencia salubrista.

Sin embargo, los pacientes que recibieron tratamiento de anticuerpo monoclonal o de plasma de un paciente convaleciente deben esperar un periodo de 90 días.

“Deben esperar 90 días como precaución científica en términos de que haya una competencia del anticuerpo que se le da (por tratamiento) versus el que la vacuna va a generar”, subrayó la doctora.

Asimismo, Cardona indicó que hay una ventana de 42 días para las personas que se retrasen en la administración de la segunda dosis de vacunación. Mientras, también se ha establecido que una persona puede recibir la dosis hasta cuatro días antes de la fecha prevista.

Las instrucciones para los que reciben la vacuna de Pfizer es aplicar la segunda dosis en 21 días. En el caso de Moderna son 28 días de espera.

“El mensaje para los que no pudieron recibir la dosis el día que fueron es que tienen oportunidad de recibirla. Los datos científicos dicen que no importa si no llegó el día que lo debe hacer, lo importante es buscarla lo antes posible y no se va a afectar la eficacia”, reiteró.

“Nuestro llamado es que venga a buscar la segunda dosis lo antes posible”, agregó.

Al momento, el Departamento de Salud ha recibido 470,000 dosis de vacunas contra COVID-19 que han llegado a los proveedores. Sin embargo, el registro de los CDC indica que hay 320 mil dosis administradas.

Cardona aceptó que hay un retraso en la entrada de información por parte de algunos proveedores. “¿Que hay espacio para mejorar? Claro que sí y vamos a seguir mejorando”, sostuvo.

De otra parte, tal como había indicado el secretario designado de Salud, Carlos Mellado, hay un compromiso del gobierno federal para que se reciban a partir de esta semana 10,000 dosis para las cadenas de farmacia, a fin de que se vacunen personas mayores de 65 años o más en estos establecimientos. La primera cadena de farmacia en recibir las primeras 10,000 dosis será Walgreens. Posteriormente, se unirían al esfuerzo Walmart, Costco y CVS. Hasta la semana pasada se estaban recibiendo 41,450 primeras dosis semanales.

De igual forma, a partir del jueves ser recibirá una asignación extra de 30% (6,800) en las dosis de Moderna.

Actualmente, los esfuerzo de gobierno están enfocados en la fase 1b para vacunar a la población de 65 años o más (compuesta por 400,000 personas) y a los residentes y empleados de los centros de cuido prolongado. En la fase 1a se vacunaron a un 90% de los profesionales de salud. Esto representa a unos 110,000 profesionales. Mientras, sigue corriendo el proceso de vacunación de maestros de cara a que las escuelas puedan comenzar de forma gradual las clases presenciales en marzo. Se estiman en 55,000 los empleados docentes y no docentes del sistema público y privado.