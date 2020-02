No, no y no.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced dejó claro que no cederá a invitaciones para participar de un debate político con su contrincante para la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi.

La Primera Ejecutiva fue cuestionada hoy sobre su negativa a participar de los tradicionales debates que se llevan a cabo meses antes de las contiendas electorales, posición que defendió explicando que los votantes conocen su trayectoria como servidora pública durante más de tres décadas.

¿El debate para qué es? ¿Para ganar ventaja y adelantar una candidatura? El pueblo ya me conoce y a él (Pierluisi) también. Así que yo creo que, entre hermanos, podemos resolver sin tener que ir a un debate”, sostuvo.

“Todo el pueblo puertorriqueño me conoce porque he sido servidora pública por 33 años. Lo más que necesita nuestro Partido Nuevo Progresista es unidad. No entraré en debates para crear alguna diferencia entre nosotros”, agregó.

Insistió en llamar a Pierluisi su “hermano” de partido y dijo que sus luchas no eran contra los contrincantes políticos, sino contra las problemáticas que afectan al país.

“Mi lucha no es contra mi oponente del mismo partido. Mi lucha es contra la criminalidad, el discrimen, la violencia contra la mujer…en este momento la decisión es del pueblo de Puerto Rico entre dos hermanos del mismo partido”, expresó.

Recientemente, se informó que la gobernadora declinó participar de un debate primarista auspiciado por varios medios de comunicación del país.