¿Cuáles son los efectos de que un comité asesor independiente de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) haya determinado que la fenilefrina en líquido y tabletas -incluido en muchos medicamentos de venta libre para las alergias y catarros-, realmente no sirve para descongestionar?

Primera Hora consultó con un grupo de expertos en el área de la salud y la conclusión es que no debe cundir el pánico pues, si bien es cierto que el panel de científicos concluyó que la fenilefrina administrada por la vía oral es ineficaz, no hay ningún riesgo directo a la salud de los pacientes.

En cambio, aunque hay otros fármacos como alternativa para destapar la mucosidad nasal en personas con alergias o resfriados, personal farmacéutico augura que, de ordenarse el retiro de productos con el ingrediente, habrá una crisis de inventario de medicamentos para el catarro en los estantes fuera de recetario, al menos, mientras las empresas reformulan la producción de nueva mercancía.

“De inmediato, el mensaje que la gente debe tener claro es que, según la información científica, no hay ningún issue de seguridad con estos medicamentos. Es decir, que si alguien tiene algún medicamento con este ingrediente en su casa no tiene que preocuparse por riesgos a su salud. Aquí lo que determinó ese comité de científicos es que la fenilefrina no es efectiva como descongestionante nasal... no hace lo que dice que hace para destapar la nariz”, reaccionó la Primera Oficial Médico del Departamento de Salud, Iris Cardona.

La también infectóloga pediátrica reiteró que lo próximo referente al tema es esperar cuál será la decisión de la FDA, en cuanto a la conclusión que llegó por unanimidad el comité -compuesto por 16 asesores- que evaluó durante años el ingrediente.

“El comité está firme y claro de que no debe haber productos mercadeándose como que hacen una cosa que realmente no funciona y emitieron ese reporte... ahora le toca a la agencia federal tomar o no esa recomendación. Pero eso no ha ocurrido... hay que esperar”, acotó Cardona.

Mientras tanto, desde su experiencia como pediatra, dijo que ningún jarabe descongestionante está recomendado para niños menores de dos años. “Después de los dos años hasta adultos, dependiendo la edad, hay una especificidad de dosis y mi apreciación es que tampoco sirven mucho. Pero como no hay un riesgo de seguridad, la decisión de utilizar o no estos fármacos es algo personal porque sabemos que hay muchos que vienen combinados con otros agentes que, por ejemplo, ayudan a la tos o a expectorar... pero si me preguntas a mí, en los niños, por ejemplo, pueden usar solución salina para la congestión. Y en caso de tener dudas, siempre consulten con pediatras o su médico primario porque hay otras alternativas con recetas”, determinó la salubrista.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, opinó que desde el Departamento de Salud se deben impulsar comunicaciones educativas a la población, en especial, considerando que hay pacientes que “al ver que una medicina no les hace el efecto deseado, empiezan a tomar más de la cuenta, lo que elevaría la dosis de fenilefrina y esto no es opción segura porque puede aumentar la presión arterial a niveles peligrosos”.

“Entonces, en vez de una pastilla, se toman dos, tres, cuatro... y ahí sí que existe un riesgo de seguridad porque puede causarle daños en la presión arterial y otros efectos cardiacos. El punto es que, si no sirve para descongestionar, pues que lo eliminen porque eso sería como un placebo, pero la gente no lo sabe y siguen gastando dinero en algo que no funciona. Así que, pensando en el paciente, debe ser ético que se les oriente. Claro, al momento, hay que darle break a la FDA a ver cuál será su decisión final, pero parecerían ser estudios sólidos”, manifestó Díaz quien es cardiólogo de profesión.

Auguran un gran impacto en las góndolas

Según publicó Prensa Asociada la fenilefrina es uno de los descongestionantes orales más populares en Estados Unidos, generando casi $1,800 millones en ventas el año pasado. Además, agregaron que, si la FDA sigue las recomendaciones del grupo de expertos, Johnson & Johnson, Bayer y otros fabricantes podrían verse obligados a retirar de las tiendas los medicamentos orales que contengan fenilefrina. Esto obligaría a los consumidores a recurrir a productos de venta sin receta con pseudoefedrina o a aerosoles y gotas nasales con fenilefrina.

Cabe señalar que un grupo comercial que representa a los fabricantes de medicamentos “over the counter”, la Consumer Healthcare Products Association, arguyó que los nuevos estudios analizados por el comité de la FDA - algunos impulsados desde el 2007 cuando asesores de la agencia federal hicieron investigaciones similares- tenían limitaciones y que los consumidores deben seguir teniendo acceso a la fenilefrina.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico, la licenciada Idalia Bonilla, dijo que estos profesionales de la salud están preparados para informar a los consumidores sobre las opciones que quedarían para tratar la congestión.

“Dentro de los ingredientes que podemos utilizar hay sprays nasales y otros fármacos en líquidos y tabletas que no tienen ese ingrediente, pero tienen otra sustancia descongestionante que se llama pseudoefedrina. Lo que ocurre con estos medicamentos es que ya no están en las góndolas, sino detrás del counter porque hay una ley que lo prohíbe para combatir la producción de metanfetaminas, que es un estimulante adictivo. Ahora los pacientes tienen que solicitarlo en recetario para mantener un registro y cierto control, pero no es que necesitan receta”, puntualizó Bonilla al agregar que esta es una disposición impuesta por agencias reguladoras desde el 2006.

Entre tanto, dijo que la posibilidad del retiro del ingrediente en los medicamentos disponibles tendrá un impacto significativo en el inventario de medicamentos para el catarro.

“Como dueña de una farmacia de comunidad estuve analizando el inventario que tenemos con este ingrediente y te puedo adelantar que se va a reducir significativamente. Se estima que anualmente se venden 428 millones de frascos de productos con este ingrediente. Cuando miramos las góndolas más del 90% de las medicinas para el catarro y congestión tienen este ingrediente. Como mencioné, no es que no tengamos otras alternativas, pero por un tiempo, tendremos pocos productos en el mercado en lo que se reformulan las preparaciones”, auguró Bonilla quien hizo un análisis rápido de estos productos en su negocio y contó más de 20 opciones con el ingrediente.

“Llevo 36 años en una farmacia de la comunidad en el centro de la isla y tenemos una población que por las temperaturas y localización geográfica tiene muchas personas con problemas de congestión nasal y asma... así que sí, veré el impacto en aquellos que acostumbran ir a la farmacia a buscar un remedio en góndolas para estos síntomas. Pero repito, mi recomendación es que consulten con los farmacéuticos para buscar alternativas”, insistió.

Mientras, la vicepresidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, Santa Nieves, subrayó que ya se informó a los más de 800 miembros de la organización sobre la determinación del comité asesor de la FDA, mientras están a la espera de saber qué decisión tomará la agencia reguladora.

“El impacto, podría decir, que no sería tanto si la FDA determina que no pasa nada porque esto es como un placebo... creo que el impacto sería como tal en los productos que traen solo este ingrediente, pero no tanto en los que traen otros componentes para la tos o para expectorar. Por el momento, seguirán en góndolas hasta recibir instrucciones oficiales”, dijo Nieves sobre los productos con fenilefrina, ingrediente aprobado por la FDA en 1972 y que se ha vendido en diversas formas por más de 75 años.