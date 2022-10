¿El ir y venir del servicio eléctrico lo trae loco? ¿Le atormenta que se le pueda dañar la nevera, la lavadora, el aire acondicionado u otros enseres del hogar?

Muchos les achacan estos problemas a las fluctuaciones de voltaje, a problemas en el transformador que sirve a la comunidad o al servicio que en general provee la empresa LUMA Energy. Pero, sepa que la causa pudiera estar en su mismo hogar.

Según la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Teresa Berríos Meléndez, y el presidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos del Colegio de Ingenieros, Omar Rosado Santos, las fluctuaciones de voltaje son causadas por una carga mayor o menor que reciben los equipos que necesitan de la electricidad para funcionar.

PUBLICIDAD

El caso del bajo voltaje es el más peligroso. Según contó el operador auxiliar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e “influencer”, Jorge Bracero, en estas situaciones hay un alto amperaje, que es lo que “le da fuerza y calor al equipo”, y ocasiona que “los equipos se quemen. Eso es un problema, porque se daña todo”.

Cuando hay alto voltaje, entonces, hay bajo amperaje. Bracero explicó que también “puede dañar cosas en la casa”.

Estas fluctuaciones de voltaje surgen como “una cadena desde la generación a la distribución”, precisó el ingeniero eléctrico.

Pero, Bracero achacó la situación directamente al servicio de distribución y transmisión de energía que se está proveyendo.

“Antes o tú tenías luz o no tenías luz. Esta vez, tienes luz, pero las tienes mal, dijo.

Señaló que lo que le reporta la ciudadanía son incidentes en que sus vecinos también experimentan la misma situación, en la que “todo el mundo tiene problemas de voltaje”. A modo de ejemplo, habló cómo se ha tornado común que, en ocasiones, solo algunas partes de la casa tenga energía o las luces de las residencias parecen parpadear.

En otros casos, las personas solo se dan cuenta que tienen el problema cuando se le dañan sus electrodomésticos o cuando monitorean su sistema de energía solar y detecta múltiples interrupciones diarias.

La autoprotección

En la actualidad, las fluctuaciones de voltaje son causadas en su mayoría por un “sistema que se protege”, en especial por la intervención que tienen los árboles con los cables del servicio eléctrico, señaló Berríos Meléndez.

PUBLICIDAD

“Para ponerte un ejemplo, la energía se puede ir por diversas razones. Pero, ahora mismo, lo último que está pasando -o las excusas que están dando- es por ramas que están tocando el sistema eléctrico. Pues, al tener estas interacciones con la naturaleza, el sistema se protege, se apaga. Automáticamente, como es algo anormal, (la luz) trata de regresar. Si lo que está obstruyendo la línea continúa, pues, entonces, se dispara un fusible, que es lo que pasa normalmente” y el servicio eléctrico se interrumpe, señaló.

Agregó que, “cuando vienen los que trabajan en la compañía de energía y meten el fusible, si no patrullaron la línea, si no hicieron el desganche debido, si no vieron lo que estaba interrumpiendo, que puede ser una iguana, un pájaro, pues, cuando hay eventualidades, se exacerba la situación. Vuelvo y repito, si no miraste cuál fue el objeto por las interrupciones, entonces, intentaron entrar el fusible, y como no sacaste la situación, vuelve y se va, y tienes estas fluctuaciones”.

Rosado Santos aceptó que parte de los problemas de las fluctuaciones de voltaje puede ser corregido en el transformador, en una parte a la que llaman “tap”.

Al respecto, la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas señaló que no era común en la AEE, ni ahora en LUMA, que se intervenga en el transformador regularmente como para evitar fluctuaciones. Señaló que estos son instalados y regulados una sola vez hasta que se dañen y deban ser reemplazados.

“La norma no es que ellos están cambiando los ‘tap’ en el transformador diariamente”, especificó.

PUBLICIDAD

Señaló que, cuando acuden a repararlo es porque algún cliente realiza una querella.

No obstante, la perito electricista y el ingeniero comentaron que la primera respuesta que recibirá una persona que realice una querella en LUMA Energy es que llame a un perito electricista para que se verifique si el problema eléctrico está relacionado solo a su hogar.

“¿Estoy teniendo alto voltaje? Hay diversas razones en el camino, no solo es el transformador. El perito electricista te va a decir si el problema viene interno de tu casa o viene de LUMA. Tan pronto llamas a LUMA te van a decir eso, van a pensar que el problema es tuyo y vas a tener que llamar a un perito electricista”, expuso Berríos Meléndez.

La mayoría de las fluctuaciones de voltaje que ocurren en el mismo hogar se deben a “problemas del neutral o de ‘ground’. Eso le puede dar cantazo eléctricos o fluctuaciones”, indicó.

Comentó, además, que si la casa lleva muchos años de construida, puede que ya no tenga ese “ground” necesario o que se haya sulfatado.

La líder de los electricistas comentó que, de acuerdo al hallazgo, algunos peritos hacen el trámite directo con LUMA para establecer que el hogar fue revisado y los problemas de fluctuaciones son externos.

Pero, Bracero discrepó de los expertos en torno a que la primera acción que se debe tomar es llamar a un perito electricista. Dijo que con preguntar a los vecinos si atraviesan el mismo problema es suficiente como para identificar la causa.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, señaló que cuando toda una calle de una urbanización experimenta situaciones de voltaje, se supone de LUMA Energy acoja la querella y acuda a verificar. De hecho, expuso que cuando la AEE también administraba la distribución y transmisión de energía calificaban la queja como una “situación peligrosa”.

“Se tenía que atender como prioridad por la peligrosidad que puede provocar. Puede generar un fuego en el hogar”, afirmó.

“Estas son situaciones que no se supone que el cliente debe estar bregando. Le compete más a LUMA... Antes se abría orden de despacho de brigada para verificar el problema. Ahora le están pasando la batata, prácticamente, al cliente para que ellos resuelvan. Eso, nuevamente, no es responsabilidad del cliente”, añadió el trabajador de la AEE.

Recomendación

En lo que se dilucida quién le atiende sus problemas, sepa que al menos puede tomar una primera acción para proteger sus electrodomésticos de estas fluctuaciones de voltaje.

Lo que recomendaron los expertos es que se coloque en el hogar un regulador de voltaje (“surge protectors”) para evitar que se le dañen los equipos electrónicos.

Estos reguladores de voltaje vienen de dos tipos. Están los que venden en ferreterías, en Amazon o cualquier otra tienda general. Se colocan en el receptáculo y se conecta el electrodoméstico en el mismo. También hay unos que se instalan en la caja de interruptores para proteger todo el hogar. Esta instalación debe estar a cargo de un perito electricista.

“Yo puedo recomendar que instale ese protector en su panel principal, así puede minimizar el daño al equipo cuando vienen esas fluctuaciones de voltaje”, afirmó el ingeniero Rosado Santos.

PUBLICIDAD

La misma sugerencia la realizó la perito electricista. Sin embargo, su señalamiento fue por el costo y el tipo de protección. Indicó que cada “surge protector” individual suele costar entre $20 a $35. Dijo que se debe comprar uno por cada equipo electrónico o receptáculo, por lo que el costo aumenta. Además, no viene ninguno para proteger, por ejemplo, el aire acondicionado. Indicó que un regulador general cuesta “con instalación, $300″ y protege todos los equipos.

Por otro lado, más allá de la falta de desganche de árboles que se le achaca a LUMA, estos problemas de fluctuaciones de voltaje pueden ser causados por muchas situaciones externas que no están bajo su control. Berríos Meléndez indicó que pudiese ser que los cables que llegan a su contador estén “flojos”.

Detalló que un evento como el huracán María o las constantes lluvias con fuertes vientos que se registran puede ocasionar vibraciones que causen que “se fue aflojando tu sistema. Hay que verificar si tienes tu sistema lastimado”.

Otra causa puede ser el que haya aumentado la cantidad de casas conectadas a un mismo transformador.

“Llegaron más casas, te toca el rabo y vives en un sitio más distante, puede que tengas pérdida de voltaje. Ahí, debes llamar”, precisó.

También pidió a los residentes que no siembren palmas ni árboles cercanos a la entrada de cables de energía al hogar, porque esta puede ser una de las razones por las que el sistema busque protegerse.

¿Más cara la luz?

Sepa que los problemas que pueda tener por fluctuaciones de energía no deberían provocarle que su factura le llegue más costosa.

PUBLICIDAD

“Se supone facturen por consumo, no voltaje. La facturación del sistema eléctrico es por consumo, que es una combinación de enseres encendidos y el tiempo. A eso se le llama kilovatios horas”, informó el ingeniero Rosado Santos.

Sin embargo, la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas expuso que un voltaje mayor sí podría aumentar el costo de ese consumo. No obstante, planteó que en periodos de fluctuaciones de voltaje no se debería tener la casa energizada. Estipuló que la primera acción que debe tomar cualquier perjudicado es apagar todo el servicio eléctrico en el panel de interruptores de circuito.

“Usted no debe tener consumo, porque no debe usar voltaje mayor. Se le debe dañar el enser”, precisó.

La experta también comentó que, más allá de que se dañe algún electrodoméstico, el equipo pudiese incendiarse o lanzar chispas que causen quemaduras a la persona.

“Es un peligro. Se te va a dañar equipo y puede que explote. Si está cerca, puede coger el chispetazo. Debe ir a tumbar el ‘breaker’ a lo que se calma la cosa”, explicó.

De inmediato, reiteró la recomendación de llamar a un perito electricista para verificar cuál pudiese ser el motivo de los problemas de voltaje.

LUMA comparte frustraciones

Primera Hora solicitó una entrevista con algún recurso de LUMA Energy -a través del portavoz de prensa de LUMA Energy, Hugo Sorrentino,- para indagar más información sobre el tema de las fluctuaciones de voltaje y la política de la empresa para pagar a los clientes que experimentan daños en equipos electrónicos. Sin embargo, la misma no fue provista.

PUBLICIDAD

En cambio, suministraron una declaración escrita semejante a la que recurrentemente emiten cuando se registran interrupciones del servicio eléctrico y se reportan quejas en su contra.

La misma establece que “compartimos la frustración de nuestros clientes sobre la naturaleza frágil del sistema eléctrico de Puerto Rico. Los sobre 3,000 hombres y mujeres de LUMA trabajan cada día para reconstruir y modernizar el sistema energético para ayudar a reducir la probabilidad de fluctuaciones de voltaje. Nuestras brigadas están activamente instalando sensores de voltaje, reparando reguladores de voltaje y removiendo vegetación de nuestras líneas eléctricas a través de Puerto Rico para reducir las situaciones relacionadas con el voltaje que experimentan nuestros clientes”.

Se exhortó a los clientes que quieran conocer más a visitar los centros de servicio, visitar lumapr.com o llamar al 1-844-888-5862 (LUMA).

Entretanto, Bracero explicó que todavía es la AEE la responsable de atender los reclamos por equipo dañado. No obstante, la querella debe hacerse a través de LUMA.

Aceptó que el proceso es bien protocolar y suele demorarse.

“No puedes, simplemente, decir, ‘se me dañó el equipo y tuve que comprar equipo nuevo’”, manifestó.

Entre las acciones principales que se deben tomar para reclamar el daño está tener una querella del evento de energía que haya causado la pérdida del electrodoméstico, la cual se realiza también a través de LUMA, así como una certificación de un técnico especializado en el equipo averiado.