La Legislatura está a punto de completar el proceso para aprobar un proyecto de ley que impondría un arbitrio municipal de 1% a los vehículos de motor.

La pieza legislativa, conocida como Proyecto de la Cámara 826, busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito, así como el Código Municipal para “establecer un método especial más eficiente y equitativo para determinar la contribución y el correspondiente pago sobre la propiedad mueble en el caso de los vehículos de motor para las personas que se dedican principalmente a la industria o negocio de ventas de vehículos de motor”. Es de la autoría del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, así como otros legisladores populares, entre estos el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Jesús Santa.

Según la exposición de motivos, “la presente legislación establece una contribución equivalente a 1.0, utilizando como base contributiva los mismos precios contributivos que utiliza el Departamento de Hacienda para determinar los pagos de arbitrios para vehículos de motor. De esta manera se establece uniformidad y una cantidad estimable real al pago de las contribuciones sobre la propiedad en el caso de los vehículos de motor, resultando el método más simple y efectivo”.

Esta idea, que está a punto de pasar al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi, puede ser incomprensible para muchos de los consumidores. No obstante, Santa lo simplificó y dijo a Primera Hora que se trata de un intercambio de la forma de cobrar un impuesto, que el dinero que se cobraría sería menor, por lo que se espera que el precio de los vehículos disminuya.

Explicó que actualmente se les cobra a los concesionarios de auto un 9.5% con motivo del impuesto al inventario.

“Se paga al CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) de un inventario que no se ha vendido a una fecha”, comentó, al indicar lo que sería el impuesto al inventario.

Ahora, con esta medida legislativa, lo que se busca es eliminar ese impuesto al inventario y reemplazarlo con un arbitrio municipal de 1% a los vehículos de motor.

“Es injusto que estés pagando un impuesto a algo que no has vendido. Para cambiar eso, una forma de hacerlo es lo bajo al 1% y logro, entonces, que ese producto lo pagues cuando lo vendas. Cuando tengas ingresos”, sostuvo.

De acuerdo con Santa, el impuesto representa una baja, ya que no se cobraría un 9.5%, sino 1%.

“Es un ‘win, win’ (todo el mundo gana). Debería bajar los precios y es un ingreso más que tiene el municipio”, afirmó.

Santa no pudo detallar cuándo dinero generaría el arbitrio versus lo que se acumularía con el impuesto al inventario. Más, sin embargo, defendió el bienestar que supuestamente generará para todas las partes. Es que detalló que actualmente los concesionarios de auto alquilan predios de terreno y ubican allí 300 carros para crear una zona franca en la que no se le pueda cobrar el impuesto al inventario. Esto se debe a que solo los autos acumulados en el dealer, que no han sido vendidos, son a los que se le impone el 9.5%.

“¿Cuál es la ventaja? Bajas de 9.5% a 1%, coges una propiedad que por ley no está pagando y la pones a pagar a un 1%. Lo que hicimos fue a todo Puerto Rico una zona franca y se cobrará cuando se venda el vehículo. Ahora, si el dealer traía 50 carros, ahora puedo traer 500 y no te voy a cobrar hasta que no vendas”, informó.

Santa señaló que el consumidor podría saber cuándo cambió el precio del auto al ver el papel que se supone los concesionarios coloquen a los vehículos cuando los presentan para la venta. Dijo que allí se debería incluir el 1% del impuesto y no el 9.5%.

“Los carros van a costar menos. Pero, como aumentas la base contributiva, pues hay unos ingresos para el municipio”, señaló.

Dejó en manos del Departamento de Asuntos del Consumidor y del Departamento de Hacienda la función fiscalizadora para que evite que este cambio de impuesto no genere la disminución en precios que se busca.

Ayer, martes, la medida fue aprobada en el Senado. Ahora, solo falta que la Cámara de Representantes concurra con las enmiendas introducidas para que pase a la firma del gobernador.

Santa destacó que la propuesta cuenta con el aval de los alcaldes, así como de la Junta de Supervisión Fiscal. Por ello, espera que sea firmada por el ejecutivo.

Primera Hora se comunicó con los presidentes de las organizaciones que agrupan a los alcaldes para ver si se justificaba estos tipos de impuestos a los consumidores.

El presidente de la Federación de Alcaldes, el novoprogresista Gabriel Hernández Rodríguez, sostuvo que “no estoy empapado con la medida”.

Aludió que fue el pasado presidente de la Federación, Ángel Pérez Otero, quien impulsó la propuesta.

Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, pidió que no se coloca a los municipios en una posición de justificar la necesidad de dinero que tienen para poder proveer servicios a la comunidad.

“La realidad es que los municipios necesitan ingresos. Estamos peleando por el fondo de equiparación. Existe una realidad fiscal que los municipios estamos sumidos tras la eliminación del fondo de equiparación. Esa es nuestra batalla, que el gobernador nos exima del pago de ASES (Administración de Seguros de Salud), porque en este momento el gobierno federal está pagando casi en totalidad. Ahí hay $170 millones y, segundo, que se paralice el recorte al fondo equiparación, que era $150 millones y ya está en $88 (millones)”, explicó el villalbeño.

Aludió a que los municipios ya han realizado todos los recortes que pueden para poder lidiar con la crisis fiscal.

Aun cuando Hernández Ortiz abogó por que se cumplan estas promesas de los fondos de ASES y de equiparación, el alcalde aceptó entiende que es “viable” el nuevo arbitrio a los autos.

No obstante, aceptó que existen otras alternativas que no afectarían el bolsillo del consumidor. Entre estas, destacó el “revisar decretos contributivos a empresas extranjeras, que el gobierno exime de arbitrio y patente sin consultar a los municipios y ahí hay mucho dinero”.

“Nosotros no creemos en las contribuciones ni arbitrios adicionales a nuestro pueblo. Eso que quede claro”, puntualizó el alcalde de Villalba.