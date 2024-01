Una medida que busca aplazar por dos años la entrada en vigor de la ley que prohibiría a los comercios la utilización de bolsas, sorbetos y otros artículos plásticos de un solo uso, se dejó sobre la mesa en el Senado.

El Proyecto del Senado 1374, promovido por sectores del comercio, estaba en el calendario de órdenes del día en la sesión de hoy jueves, pero no se llevó a votación al hemiciclo senatorial. Se acogió una moción de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón para que se devolviera a la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.

El informe de la medida legislativa, radicada por petición a través del senador Albert Torres Berríos, indica que la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) y la Asociación de Comercio al Detal favorecieron que se posponga la vigencia de la Ley 51 de 2022, que debe entrar en vigor el primero de julio de 2024. Alegan los portavoces de los comercios que no se ha aprobado aún el reglamento que viabilizaría la implantación del estatuto ni se ha comenzado el programa educativo y de orientación dirigido a los comerciantes y los consumidores, según exige la ley.

Pero, la senadora Santiago Negrón cuestionó que transcurrido un año y medio de aprobada la Ley 51 de 2022, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no hayan aprobado el reglamento para ponerla en vigor. ”El día que se aprobó, todo el mundo sabía que eso se había convertido en ley, que el DRNA y DACO tenían que cumplir con las tareas que se les asignaron, que tenían que preparar un plan de orientación a la comunidad. ¿Qué hicieron? Lo menos posible, al día de hoy no están aprobados los reglamentos, no lo hacen y cuando las entidades gubernamentales deciden a conciencia no hacer las cosas están protegiendo intereses particulares. Ahora dicen que esto les va a tomar desprevenidos, pero si fue en 2022. Aquí nadie puede reclamar desconocimiento del proceso legislativo”, cuestionó la legisladora.

Dijo que la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales debió citar a vistas públicas a ambas agencias, y cuestionarlas sobre las tareas que les fueron asignadas medidante ley. “Extender la vigencia de esa ley es una medida desacertada”, sostuvo Santiago Negrón.

Por otra parte, el Senado ratificó, en su versión final el Proyecto de la Cámara 1593, que busca enmendar la Sección 29 de la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar” para garantizar a los retirados de la Policía el pago de, al menos, el 50% de su ingreso, luego que se atendieran las diferencias que existían con el lenguaje de la medida.

El proyecto, aprobado en un segundo informe, recibió 20 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. Debe ir a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La pieza legislativa había sido aprobada en noviembre pasado en ambos cuerpos legislativos, pero antes de que llegara a La Fortaleza para la firma del gobernador la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había advertido que no tendría su aval a menos que acogieran sus recomendaciones.